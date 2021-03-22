Путин поручил подготовить предложения о наградах разработчикам вакцин от COVID

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о присуждении государственных наград специалистам, которые работали над вакцинами от коронавируса.

Он отметил, что некоторые сотрудники наших научных центров уже представлены к государственным наградам.

"Мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", - заявил Владимир Путин, обращаясь к министру здравоохранения.

Татьяну Голикову и министра финансов он попросил подумать не только о госнаградах, но и о материальном поощрении ученых.