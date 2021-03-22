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22.03.2021 16:38
Рубрика: Власть

Путин прокомментировал отказ ЕС от "Спутника"

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин объяснил отказ ЕС от российской вакцины от коронавируса "Спутник V" отстаиванием интересов фармкомпаний.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Путин назвал российскую вакцину эффективнее зарубежных

"Вызывает удивление, что прямо перед нашей с вами встречей один из ответственных работников Еврокомиссии заявил: "Нам Спутник V не нужен". Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем", - сказал президент в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса. Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина.

Путин также сообщил, что в Европе многие не знают, но Россия давно уже выставила официальную заявку на регистрацию в европейское агентство по лекарственным средствам.

"Это произошло еще 21 января 2021 года. И только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения. В этой связи, знаете, что хочется сказать? Мы никому ничего не навязываем, но когда вот такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", - заявил президент.

Путин также подчеркнул, что в мире все больше интересуются вакциной "Спутник V". "География использования российского "Спутника V" активно растет, даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы", - сообщил он и добавил, что уже 55 стран уже выдали разрешение на применение этой вакцины на своей территории.

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