Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса

"Для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения. Для этого потребуется 69,8 миллиона комплектов доз вакцин", - сообщил он и отметил, что все ресурсы для производства таких объемов есть.
Глава государства подчеркнул, что вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, "личное решение каждого человека".
"Кстати говоря, я сам намерен это сделать завтра", - сообщил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что президент сделает прививку одной из трех российских вакцин. "Все они хорошие и надежные", - сказал он. Песков также добавил, что вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.
Путин назвал российскую вакцину эффективнее зарубежных
"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны, безопасны" , - подчеркнул президент в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса.
Путин также сообщил, что интерес к "Спутнику V" растет за рубежом, несмотря на умышленную ее дискредитацию и информационные вбросы. Так, уже 55 стран уже выдали разрешение на применение этой вакцины на своей территории.
"Только сегодня с одной из индийских компаний подписано соглашение на 100 млн человекодоз", - заявил Путин. Он также подчеркнул, что приоритетом при этом остаются внутренние потребности страны в вакцине. "Надо наращивать темпы вакцинации в стране, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов", - призвал Путин.
Президент также отдельно подчеркнул, что анализ применения российской вакцины "Спутник V" в Мексике и Аргентине не выявил побочных эффектов.
"Правительственные органы в таких странах, как Мексика, Аргентина, провели анализ применения на своей территории, в своих странах нашей вакцины и пришли к выводу, что побочных эффектов нет", - сообщил он.