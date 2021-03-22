Путину рассказали о 5,3 тысячи мутаций COVID-19

Владимир Путин в понедельник проводит совещание по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил президенту, что в России выявлено около 5,3 тысячи мутаций коронавируса COVID-19, при этом 50 из них - у "британского" штамма.

"В подавляющем большинстве данные замены не приводят к изменению свойств вируса с эпидемиологической точки зрения, при этом на сегодня уже выявлено более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма и более 20 вариантов вируса, требующих углубленного изучения ", - сообщил он.

Глава центра "Вектор" при этом подчеркнул, что вакцина "Эпиваккорона" проверяется на всех штаммах коронавируса, которые есть в РФ.

Максютов также сообщил, что вакцина центра "ЭпиВакКорона" действенна в течение года, ее можно использовать при ревакцинации, в том числе после применения любых других вакцин.