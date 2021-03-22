В среду, 17 марта, Байден во время интервью на вопрос "считает ли он Путина убийцей?" ответил - "да". Эти слова, невообразимые ранее, взорвали информбомбу в мировых СМИ, интернете, российском политическом пространстве.

Нынче у нас положено считать Байдена "маразматиком, неадекватным старичком, который страдает деменцией" и т.д. И "ляпнул" он свое "да", не ведая, что говорит. Все наперебой это повторяли...

Я с такими оценками не согласен. Трамп называл его "сонный Джо", республиканцы уверяют, что он - "зиц-председатель Фунт" (пользуясь неизвестным им романом "Золотой теленок"), что реально правит "бешеная леди", вице-президент Харрис, дружный хохот вызывают "падения от ветра"... Что ж, может Байден физически слаб, но за 2 месяца, что он у власти, действует вполне последовательно и уверенно, а "правильно" или "неправильно" - судить будут элиты и рядовые избиратели США. Да и долгий разговор с Путиным он едва ли вел "не приходя в сознание".

Итак, исхожу из того, что Байден "в ясном уме и трезвой памяти" сделал свой ход, е2-е4. Не думаю, что это "растерянный экспромт" в ответ на "нежданный вопрос". Знаменитое "ммм" в начале ответа следует читать как "угу", как спокойное подтверждение слова "да". Так это звучало интонационно.

Итак - рассчитанная провокация, продуманное оскорбление, хорошо темперированный вызов и выпад.

Цель? Послать Путину "сигнал"? Вывести из равновесия? Толкнуть на какие-то (какие?!) резкие шаги?

Все, что Байден хотел сказать Путину, - сказал 26 января в телефонной беседе. "Неплохо зная Путина" опытный политик Байден знает, что Путин не из тех, кто под влиянием "вдруг вспыхнувших эмоций" делает какие-то глупости, "личный наезд" - бессмыслен. Так что вовсе не Путин был адресатом слов Байдена. "Только пиар-бизнес - ничего личного". Байден вел речь не о Путине, а о себе "на фоне" Путина.

Путин, как известно, вышел из ворот на половину соперника и — забил мяч!

Байден хотел показать еще раз, отнюдь не Путину, не России, а американскому обществу, СМИ, элитам и союзникам в ЕС, что он, Байден, КРУТ. "Вы все, в Европе и США (Трамп!), привыкли пасовать перед Путиным? А я - нет. Я могу и умею говорить с ним и о нем "в лоб", "резко". "Прямолинейный подход", как декларировала Псаки. Да, когда речь идет о России, - политкорректность побоку!

Продуманный. Адресный. Эффектный. Пиар-ход.

Путин нашел "асимметричный ответ". У него были варианты. Промолчать. Ответить грубо (примерно в стиле многих российских политиков, повторяющих мантру про "деменцию" Байдена). Ответить вежливо и скучно, мол, существуют общепринятые дипломатические нормы, странно, что президент США об этом не слыхал. Наконец, вступить "в спор по существу" - о чем вообще идет речь...

Путин сделал совершенно иной, с моей точки зрения, абсолютно точный пиар-ход. "Вы хотели явить Крутизну мистер Президент? Понимаю. Но - увы. Не получилось. Вы - не круты. Вы - СМЕШНЫ". Вот "месседж", который вполне вежливо взялся донести - опять же не до Байдена, а до российского и европейского общественного мнения - Путин.

В "ответной реплике" Путина (выступление на встрече, посвященной присоединению Крыма) есть два разных плана. Содержательный рассказ об истории США (экспансия, геноцид индейцев, рабовладение - все то, о чем не устают повторять-каяться как раз однопартийцы Байдена, тем более - политкорректные СМИ). Но Путину общеизвестные факты нужны просто для объяснения (если кто-то поинтересовался бы) его Хода Конем. Того единственного, что мировые СМИ и интернет донесут до читателей и зрителей.

Этим центральным ходом являются две фразы. Пожелание ("без всякой иронии") здоровья. Деликатный, но понятный намек на "нездоровье" уважаемого партнера. Максимально смягченная - и потому более действенная - риторика о Байдене в стиле российских (и республиканских в США) СМИ.

Ну и главная, ключевая фраза, фокус послания. "Кто так обзывается - тот так и называется". Буквально - отсыл к тем же тезисам о "кровавой истории США".

Но гораздо важнее психологический смысл. Путин МЕНЯЕТ ЖАНР "дискуссии".

"Детский сад, мистер Байден... Ваши "ужасные слова" - это ж ДЕТСКАЯ дразнилка. Хотите показать ковбойскую крутизну? Ок. А показали - ребячью прыть в песочнице... Будьте здоровы!"

Обернул игру. Поймал мяч в воротах - и со снисходительной улыбкой вбросил далеко на поле.

Если бы "батл" состоялся, то это ноу-хау имело все шансы войти в историю

Но это - только половина игры. Дальше Путин, как известно, вышел из ворот на половину соперника и - забил мяч! Предложил дискуссию в онлайн-режиме на весь мир. Подтекст понятен: "Если мои ответы кажутся вам неубедительными, милости просим к подробному разговору. О чем хотите".

Байден отказался. Плотный график, "есть и другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал" - так объяснил это пресс-секретарь Белого дома. Любопытно, "с другими лидерами" взаимодействие предполагается столь же содержательное? Как бы там не было, отказ в глазах России (и не только - см., например, Эрдоган!) выглядит как проигрыш Байдена и победа Путина. Кроме того, Байден не ответил на вопрос журналиста о предложении Путина и ушел с пресс-конференции. "Вы делаете выпад за глаза, но ПАСУЕТЕ перед очной встречей, г-н президент".

Но есть в этой пиар-дуэли и другой, общий план.

Ведь если бы "батл" состоялся, то это ноу-хау имело все шансы войти в историю даже не содержанием, а ФОРМОЙ, скажем, как первые ТВ-дебаты Кеннеди-Никсон. Могла возникнуть новая Норма Дипломатии XXI века - Нового Виртуального Мира... Хочется надеяться, что она все равно появится - Время диктует.