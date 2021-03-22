Бирюков: Барьер из бонов установят у парка "Зарядье" на время паводка

Новости

В Вологодской области в ДТП погибли три человека 10:51
В Подмосковье собаки задушили ребенка 10:51
На поверхности Оби завершилось контролируемое выгорание углеводородов 10:38
В альянсе Меркель еще один депутат сложил мандат из-за скандала 10:35
Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в Польше, один человек погиб 10:18
При обысках у пензенского губернатора нашли около 500 млн рублей 10:09
Просроченные молочные продукты нашли в 45% российских магазинов 10:07
Собянин возобновил строительство парка "Яуза" 09:47
Испытания колесной САУ "Мальва" начнутся в 2022 году 09:42
Минфин предложил ужесточить требования к пиву в странах ЕАЭС 09:41
Финское правительство введет в апреле ограничение на передвижение 09:22
В Подмосковье при проверке документов у водителя нашли наркотики 09:19
Лукашенко напомнил о важности исторической памяти 09:13
Мясников дал три простых совета на случай любой болезни 09:11
Российский теннисист Аслан Карацев стал 27-й ракеткой мира 08:57
В Японии открылся первый магазин с российскими товарами 08:52
На перегоне в Челябинской области локомотив потерял колесную пару 08:50
Минпромторг рассказал о стратегии России в ответ на американские санкции 07:48
Бирюков: Более 500 тысяч электросчетчиков бесплатно заменят в Москве 07:45
Лавров прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь 07:31
Около 18 тысяч человек из-за наводнений эвакуировали в Австралии 07:05
Вильфанд рассказал о погоде в регионах ЦФО до конца марта 07:01
Назван способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей 06:35
На Байконуре началась подготовка к запуску "Союза" с 38 спутниками 06:31
Гастроэнтеролог перечислил продукты, чаще всего вызывающие отравление 06:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 09:21
Рубрика: Экономика

Бирюков: Барьер из бонов установят у парка "Зарядье" на время паводка

Текст: Ирина Огилько

На Москворецкой набережной у парка "Зарядье" установят барьер из водоналивных бонов на время пропуска весеннего паводка. Об этом сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Бирюков: Более 500 тысяч электросчетчиков бесплатно заменят в Москве

"Эти конструкции используются в столице не первый год и позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля", - отметил Петр Бирюков.

Он пояснил, что водоналивные боны представляют собой отдельные эластичные резервуары в виде замкнутого рукава, внешняя оболочка которого выполнена из сверхпрочной полимерной ткани. Их накачивают воздухом и затем заполняют водой для утяжеления конструкции.

Заммэра рассказал, что водоналивные боны плотно скрепляются между собой ремнями и укладываются впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на причале "Зарядье" в этом году будут использованы 12 бонов, изготовленных специально для этого сооружения. Длина каждого из них составляет 30 метров, диаметр - один метр.

На полную установку барьера потребуется не более 12 часов. Работы будут проведены после получения прогноза о времени пропуска весеннего паводка.

В регионах Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

СК объединит дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
Лавров призвал уходить от использования доллара при расчетах
При обысках у пензенского губернатора нашли около 500 млн рублей
Минпромторг рассказал о стратегии России в ответ на американские санкции
Bloomberg: Появление COVID-19 связано с торговлей животными в Китае
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы