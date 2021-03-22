Бирюков: Барьер из бонов установят у парка "Зарядье" на время паводка

На Москворецкой набережной у парка "Зарядье" установят барьер из водоналивных бонов на время пропуска весеннего паводка. Об этом сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Эти конструкции используются в столице не первый год и позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля", - отметил Петр Бирюков.

Он пояснил, что водоналивные боны представляют собой отдельные эластичные резервуары в виде замкнутого рукава, внешняя оболочка которого выполнена из сверхпрочной полимерной ткани. Их накачивают воздухом и затем заполняют водой для утяжеления конструкции.

Заммэра рассказал, что водоналивные боны плотно скрепляются между собой ремнями и укладываются впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на причале "Зарядье" в этом году будут использованы 12 бонов, изготовленных специально для этого сооружения. Длина каждого из них составляет 30 метров, диаметр - один метр.

На полную установку барьера потребуется не более 12 часов. Работы будут проведены после получения прогноза о времени пропуска весеннего паводка.