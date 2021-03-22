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Рубрика: Власть

Бирюков: Более 500 тысяч электросчетчиков бесплатно заменят в Москве

Текст: Ирина Огилько
В Москве начались работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. До конца года запланирована установка более 500 тысяч новых счетчиков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту". "Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов будут проводиться сразу во всем доме, - рассказал Петр Бирюков. - Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет". Заммэра отметил, что о дате замены приборов жителей заранее предупредят.

Фото: iStock
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что информация о сроках и порядке проведения работ по замене счетчиков будет размещена на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. Для удобства горожан работы по замене счетчиков, расположенных внутри квартир, можно запланировать на вечернее время и выходные дни. А вот сами счетчики (модель или опции) на выбор жителей не предоставляются. При этом, если прибор показывает неверную информацию или прошло время поверки прибора, можно оставить бесплатную заявку на сайте "Мосэнергосбыта". С графиком замены прибора можно ознакомиться там же (в разделе "Частным лицам/Услуги"), либо в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании "Мосэнергосбыт".

Кстати, среди адресов, где будут менять счетчики, немало строений на территории Новой Москвы, например, в поселке Внуково, Троицке и других. Много адресов и в центре города, например, дома на Арбате, улицах Сивцев Вражек, Проспект Мира и других.

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