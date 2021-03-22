ФСБ обезвредила наркогруппировку в Подмосковье

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, на территории Клинского района Подмосковья прошла спецоперация по пресечению деятельности организованной преступной группы, которая занималась производством синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Наркотороговцев обнаружили после того, как они разместили в одном из интернет-магазинов информацию о продаже крупной партии наркотиков. После этого сотрудники ФСБ вышли на саму нарколабораторию, в которой обнаружили не менее 40 кг так называемой "кислоты"- наркотического средства α-PVP. На кадрах оперативного видео показано задержание наркоторговцев в подмосковном коттедже, в котором была оборудована профессиональная химическая лаборатория.

Как отметили в ЦОС ФСБ, следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наркоторговцам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.