Григорий Рапота стал сенатором от Курской области

Новости

Производство вакцины "КовиВак" в апреле-мае доведут до полумиллиона доз 21:35
Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на премии продюсеров кино и ТВ 21:20
Умер исполнитель гитарной партии песни "Ваше благородие, госпожа удача" 20:49
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи 20:41
В Подмосковье в доме прогремел взрыв 20:19
Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75% 20:18
В Хибинах 12-летняя девочка попала под лавину 20:15
Туристы попали под лавину в Мурманской области 19:41
Филипп VI не вернул доверие к институту монархии в Испании 19:30
Отток средств физлиц с депозитов в феврале превысил 200 млрд рублей 19:14
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак" 19:14
В Крыму в 2021 году заменят более 210 километров сетей водоснабжения 19:10
Курс доллара впервые за месяц поднялся выше 75 рублей 19:09
Мурашко: Около 30 млн россиян планируется привить от COVID-19 до 15 июня 19:01
Экс-министр юстиции Баварии ушел из фракции ХСС из-за скандала с масками 18:59
Украина открыла дело против артистов, выступавших на открытии Крымского моста 18:48
В результате взрыва на юге Китая погибли пять человек 18:22
В Москве изменится порядок выдачи справок о правах на жилье 18:16
Названа причина гибели леопардов, выпущенных в дикую природу в Сочи 18:12
От вакцины AstraZeneca отказались до 70 процентов желающих привиться поляков 18:02
Путин заявил о необходимости создать модель защиты от угроз типа COVID-19 17:53
В Петербурге раскупили номера в гостиницах на период ПМЭФ 17:52
Путин пообещал приехать на запуск производства вакцин в Москве 17:52
Сертификат о вакцинации будет выгружаться на портал госуслуг 17:46
В РФПИ заявили о нарушении патента на "Спутник V" компанией из США 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 20:19
Рубрика: Власть

Переходит в Совфед

Григорий Рапота стал сенатором от Курской области
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Бывший Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота наделен полномочиями сенатора от Курской области. Об этом решении сообщил в понедельник губернатор Роман Старовойт.
Воинское звание позволяет Григорию Рапоте быть сенатором от любого региона. Фото: РИА Новости Воинское звание позволяет Григорию Рапоте быть сенатором от любого региона. Фото: РИА Новости
Воинское звание позволяет Григорию Рапоте быть сенатором от любого региона. Фото: РИА Новости

"Буквально только что подписал постановление о наделении полномочиями представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Рапоты Григория Алексеевича", - сказал он на оперативном совещании администрации региона. По словам губернатора, уже проведены все необходимые процедуры. "Мы с Григорием Алексеевичем определили необходимые шаги по укреплению позиций Курской области в Совфеде", - добавил Старовойт.

Фото: БЕЛТА
Мезенцев: Недопустимо ставить под сомнение подвиг советского народа

Среди задач нового сенатора будет создание историко-мемориального комплекса, посвященного подвигу советских солдат на северном фасе Курской дуги. В апреле в Совете Федерации пройдут дни региона, где обсудят социально-экономическое развитие Курской области, реализуемые и будущие проекты.

Напомним, Григорий Рапота с ноября 2011 года по 19 марта 2021 года занимал пост Государственного секретаря Союзного государства. Теперь ему перешел вакантный сенаторский мандат экс-главы Курской области Александра Михайлова, скончавшегося в декабре 2020 года.

В случае досрочного прекращения полномочий представителя исполнительной власти региона закон позволяет губернатору назначать нового сенатора из числа граждан, имеющих высокие воинские звания, даже если они никогда не жили в этом субъекте РФ. Что касается Рапоты, то у него есть большой стаж работы в системе госбезопасности, в том числе с 1994 по 1998 годы он был заместителем директора Службы внешней разведки России. Имеет звание генерал-лейтенанта запаса. С 2008 по 2011 год занимал пост полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, затем стал секретарем Союзного государства Беларуси и России.

С приходом в Совфед его работа по линии Союзного государства может продолжиться. В соответствии с Союзным договором с 1996 года заседает Парламентское собрание, в которое входят представители законодательных органов двух государств, в том числе 12 сенаторов РФ.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область

Главное сегодня

Правительство допустило продление соглашений по ценам на сахар и масло
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Володин: Поведение Байдена говорит о его неадекватности
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам