Григорий Рапота стал сенатором от Курской области

Бывший Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота наделен полномочиями сенатора от Курской области. Об этом решении сообщил в понедельник губернатор Роман Старовойт.

"Буквально только что подписал постановление о наделении полномочиями представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Рапоты Григория Алексеевича", - сказал он на оперативном совещании администрации региона. По словам губернатора, уже проведены все необходимые процедуры. "Мы с Григорием Алексеевичем определили необходимые шаги по укреплению позиций Курской области в Совфеде", - добавил Старовойт.

Среди задач нового сенатора будет создание историко-мемориального комплекса, посвященного подвигу советских солдат на северном фасе Курской дуги. В апреле в Совете Федерации пройдут дни региона, где обсудят социально-экономическое развитие Курской области, реализуемые и будущие проекты.

Напомним, Григорий Рапота с ноября 2011 года по 19 марта 2021 года занимал пост Государственного секретаря Союзного государства. Теперь ему перешел вакантный сенаторский мандат экс-главы Курской области Александра Михайлова, скончавшегося в декабре 2020 года.

В случае досрочного прекращения полномочий представителя исполнительной власти региона закон позволяет губернатору назначать нового сенатора из числа граждан, имеющих высокие воинские звания, даже если они никогда не жили в этом субъекте РФ. Что касается Рапоты, то у него есть большой стаж работы в системе госбезопасности, в том числе с 1994 по 1998 годы он был заместителем директора Службы внешней разведки России. Имеет звание генерал-лейтенанта запаса. С 2008 по 2011 год занимал пост полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, затем стал секретарем Союзного государства Беларуси и России.

С приходом в Совфед его работа по линии Союзного государства может продолжиться. В соответствии с Союзным договором с 1996 года заседает Парламентское собрание, в которое входят представители законодательных органов двух государств, в том числе 12 сенаторов РФ.