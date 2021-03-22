Исторический музей покажет гравюры Дюрера из собраний музеев Брешии

Графику Альбрехта Дюрера из коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии, которая обладает одним из лучших в Европе собранием гравюр Дюрера, можно будет увидеть в Историческом музее в Москве с 31 марта по 28 июня.

Выставка "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры" приурочена к 150-летию ГИМа в 2022 году и открывает проект "Сокровища музеев Италии в Историческом музее", рассчитанный на несколько лет. Об этом сказал директор ГИМа Алексей Левыкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Среди 146 гравюр из Пинакотеки Тозио Мартиненго, которые приезжают в Москву, - 128 листов, отпечатки которых были сделаны самим мастером. Гравюры, которые создавались именно для тиражирования образов и распространения их по всей Европе, спустя 500 лет оказались одними из самых хрупких произведений искусства. Первые оттиски гравюр, сделанные самим мастером, путешествуют чрезвычайно редко. Шанс увидеть их в Москве - невероятная удача.

В числе привезенных из Брешии работ - знаменитые листы "Меланхолия I", "Адам и Ева", "Блудный сын", "Аполлон и Диана". Серия "Апокалипсис", созданная в 1496-1498 годах, образует отдельный раздел выставки. Также можно будет увидеть гравюры его современников, которые копировали работы Дюрера с изумительной точностью.

На этой выставке Исторический музей впервые представит собственную коллекцию гравюр Дюрера, которая никогда не показывалась. Среди них и такие известные работы, как "Портрет Эразма Роттердамского" и "Святой Иероним в келье".

Но это не единственный сюрприз выставки. Как рассказала куратор выставки Наталья Углева, выставка позволит почувствовать атмосферу Нюрнберга, чудесного города немецкого Ренессанса, где Дюрер сформировался и как личность, и во многом как художник. Исторический музей покажет из своей коллекции немецкие вещи XV-XVI века. Например, сундук, украшенный портретами мужчины и женщины, или фрагмент ренессансной мебели с розой. Монеты из нумизматической коллекции ГИМа позволят увидеть бытовую сторону жизни художника: деньги, которые он зарабатывал и тратил… Цитаты из дневника Дюрера с записями о доходах и тратах позволят в новом свете увидеть и коллекцию ГИМа. Наконец, насколько известны работы Дюрера были на Руси, покажут русские рукописные книги с копиями работ Дюрера.

Архитектор выставки Агния Стерлигова заметила, что при создании экспозиционного пространства одной из основных задач было соблюсти тонкую грань между сдержанностью и уважением к шедеврам Дюрера и созданием театральной атмосферы показа.

Кстати

Продажа билетов на выставку "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры" уже открыта онлайн. Цена билетов - 500 рублей. Для детей и пенсионеров - 250 рублей. Билеты продаются по сеансам, которые начинаются через каждые 15 минут. На каждый сеанс продается 15 билетов. Эти предосторожности, как и обязательные маски и перчатки - дань пандемии, которая, увы, никуда не делась.