Калуга подключилась к "Крымской весне"

Весенний крымский ветер сегодня веял над всей страной. Фестиваль "Крымская весна" шагает по России.

В Калуге он звенел песнями, радовал улыбками и прекрасным настроением. Приветствуя собравшихся на праздник в парке культуры и отдыха калужан, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев еще раз вспомнил события семилетней давности, когда известие о возвращении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации вызвало у россиян радость и гордость за нашу страну.

"Чтобы понять всю важность этого события, нужно вспомнить историю нашей страны. А еще лучше - съездить в Севастополь и посетить музей 35-й береговой батареи. Там становится понятно, почему Севастополь стал городом-героем, как его защищали наши солдаты, отдавая свои жизни, - отметил глава города. - Каждый сантиметр территории Крыма полит кровью наших предков. Эту стратегически важную территорию мы защищали во все времена, теперь она вернулась к нам".