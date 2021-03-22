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Рубрика: Общество

Доброго пути

"Яндекс" подключил тариф "Помощь рядом"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 60(8411)
Подопечные благотворительных фондов, маломобильные дети и взрослые, могут ездить на "Яндекс. Go" бесплатно. Деньги на их поездки жертвуют уже больше 200 тысяч обычных пассажиров, сообщили "РГ" в пресс-службе агрегатора.

Эта программа "Помощь рядом" работает как обычный корпоративный тариф. К нему подключено 18 благотворительных фондов. Есть определенный лимит поездок, который распределяется между всеми подопечными. Подопечные фондов в основном ездят к врачам, на учебу, реабилитацию и дополнительные занятия.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
В Петербурге появится кодекс этики для таксистов

Средства на поездки дают обычные пользователи, которые включили функцию округления счета. Например, если поездка стоила 391 рубль, то списывается 400 рублей. И при этом 9 рублей идут на бесплатные поездки для тех, кому они действительно необходимы. Остальное добавляет агрегатор. Таксистов подключают в добровольном порядке. Получить благотворительный заказ может лишь водитель с рейтингом не ниже 4,8, в его машине должно быть удерживающее устройство. Плюс к тому таксисты проходят обучение работе с маломобильными пассажирами.

"РГ" побеседовала с одним из тех, кто в числе первых включил благотворительный тариф. Умар Имхаджиев еще год назад работал в банке. "У меня родился особенный ребенок, потребовалась работа со сменным графиком", - рассказывает Умар. С первых дней родительства он понял, насколько тяжело бывает куда-то выехать с особенным ребенком. Именно поэтому Умар подключил благотворительный тариф. "Каких-то физических трудностей в работе нет, - делится Умар. - Но бывают психологически сложные моменты, например, когда у детей во время поездки случаются приступы".

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