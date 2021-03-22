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22.03.2021 22:45
Рубрика: Экономика

Чудо света

500 тысяч электросчетчиков заменят бесплатно
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 60(8411)
У москвичей стало меньше одной статьей расходов: больше не нужно менять за свой счет приборы учета электроэнергии и проводить их поверку. Эти заботы перешли поставщикам энергоресурсов - компании "Мосэнергосбыт". Зачем компания решила начать централизованную замену приборов, когда дойдет очередь до каждой квартиры, выяснил корреспондент "РГ".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосэнергосбыта", всего в жилых домах столицы установлено чуть более 4 миллионов приборов учета электроэнергии. "Замене подлежит одна восьмая часть, или около 500 тысяч счетчиков. Это своеобразный долг, который остался за москвичами к середине минувшего лета, которые не провели своевременно поверку приборов учета электроэнергии, - рассказали "РГ" в пресс-службе компании. - По Федеральному закону от 27 декабря 2018 года N 522-ФЗ и постановлению правительства РФ от 29.06.2020 N 950, ответственность с 1 июля 2020 года за организацию учета электроэнергии в жилых помещениях перешла к энергетическим компаниям. То есть долг москвичей перешел нам. Мы посчитали, что замена на новые приборы учета стоит не дороже поверки, и поэтому решили просто поменять счетчики. К тому же большинство из них - старые, однотарифные счетчики". Специалисты рассказали "РГ", что принцип замены приборов прост. Если в одном доме есть несколько устаревших приборов или непрошедших поверку, их замену проведут сразу во всем доме, чтобы лишний раз не заходить по этому адресу. Выбрать новый прибор москвичам не дадут, но ставить будут только многотарифные современные отечественные аппараты. Часть из них даже способна в автоматическом режиме передавать информацию в диспетчерскую. Впрочем, как отметили в пресс-службе, такой цели компания не ставит, хотя со временем все жилые дома будут подключены к интеллектуальной системе. Срок службы новых приборов составит около 30 лет.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Массовая замена не будет единоразовой акцией, отмечают в компании, в следующем году работу продолжат. Среди тех, кому поменяют приборы учета уже в этом году, жители 11-го микрорайона Зеленограда: здесь заменят около 550 счетчиков. Немногим меньше - на улице Митинской, 26 и ул. Москворечье, 4, ул. Газопровод, 3. Но большинство адресов в списке - старые районы, например, несколько сотен счетчиков будут менять в домах на Старом Арбате, Сивцевом Вражке, Садовой-Каретной, Покровке, Большой Дмитровке и других.Кстати, пока счетчики считаются неисправными или не прошедшими вовремя поверку, расчеты жителям начисляют исходя из среднемесячного объема потребления в предыдущие периоды или, если сделать это невозможно, исходя из норматива потребления.

Как успокоил москвичей заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты с кусачками, мотками проводов и новыми приборами не нагрянут внезапно. Об их визите заранее оповестят жителей дома объявлением на информационном стенде у подъезда, а также размещением информации на сайте управы. Сами жители смогут ознакомиться со списком адресов, заглянув на сайт компании https://www.mosenergosbyt.ru в разделе "Частным лицам/ Услуги". Для этого в поисковой строке выбрать нужно интересующий адрес. Аналогичная информация есть и в личном кабинете на сайте компании. "Работы в столичных домах уже начались и идут они бесплатно, - сказал Бирюков. - Для удобства горожан работы по замене счетчиков, расположенных внутри квартир, можно запланировать на вечернее время и выходные дни".

Кстати, по вопросам замены счетчика или неисправности оборудования можно обратиться и в контактный центр "Мосэнергосбыта" по телефону: +7 (499) 550-9-550 или на сайт компании.

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