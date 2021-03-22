На М-12 начали подготовку к возведению основания обхода Балашихи

На 20 из 65 километров обхода Балашихи началась подготовка к возведению основания трассы, сообщили в госкомпании "Автодор". Участок от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до реки Клязьма станет нулевым этапом строительства трассы М-12 "Москва-Казань".

Площадка под строительство готовится в месте примыкания М-12 к трассе А-108 "Московское большое кольцо".

На нулевом этапе М-12 планируется возвести порядка 40 искусственных сооружений, в том числе мост через реку Клязьма. Благодаря этому на обходе Балашихи не будет светофоров и пересечений в одном уровне с существующей дорожной сетью, отметили в "Автодоре".

Открытие движения на нулевом этапе М-12 позволит отвлечь транзитный трафик с трассы М-7 "Волга", которая практически проходит в городской черте Балашихи. Это положительно скажется на экологической обстановке и дорожной ситуации в этом муниципальном образовании Московской области.