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22.03.2021 22:17
Рубрика: Экономика

На М-12 начали подготовку к возведению основания обхода Балашихи

Текст: Евгений Гайва

На 20 из 65 километров обхода Балашихи началась подготовка к возведению основания трассы, сообщили в госкомпании "Автодор". Участок от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до реки Клязьма станет нулевым этапом строительства трассы М-12 "Москва-Казань".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Площадка под строительство готовится в месте примыкания М-12 к трассе А-108 "Московское большое кольцо".

На нулевом этапе М-12 планируется возвести порядка 40 искусственных сооружений, в том числе мост через реку Клязьма. Благодаря этому на обходе Балашихи не будет светофоров и пересечений в одном уровне с существующей дорожной сетью, отметили в "Автодоре".

Открытие движения на нулевом этапе М-12 позволит отвлечь транзитный трафик с трассы М-7 "Волга", которая практически проходит в городской черте Балашихи. Это положительно скажется на экологической обстановке и дорожной ситуации в этом муниципальном образовании Московской области.

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