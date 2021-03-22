Названы зарплаты самых востребованных в Подмосковье профессий

Менеджер, бухгалтер, кассир, администратор, продавец, водитель, кладовщик и уборщик производственных помещений - именно эти профессии сегодня считаются самыми востребованными в Подмосковье. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на министерство социального развития Московской области.

Назван и средней размер заработной платы по каждой из этих специальностей. Так, менеджерам предлагают 38 тысяч рублей, кассирам и бухгалтерам - 28-29 тысяч. Продавцы в среднем получают от 26 до 28 тысяч рублей, администратор может претендовать на зарплату в 29 тысяч, а уборщик - в 18 тысяч рублей. Водителям и кладовщикам платят чуть больше 32 тысяч рублей в месяц.

В базе подмосковной службы занятости населения сегодня имеется более 52 тысяч вакансий.