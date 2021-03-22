Путин пообещал приехать на запуск производства вакцин в Москве

Владимир Путин пообещал лично посетить производство вакцины от коронавируса в Москве и дать старт работе завода на площадке "Спутник Технополис".

Председатель совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик рассказал, что проект реализуется в ОЭЗ "Технополис "Москва" при активном содействии правительства столицы. По его словам, есть договоренность об инвестиционной поддержке от РФПИ. Это будет самый большой биотехнологический комплекс по производству вакцин в Восточной Европе, причем построенный с нуля в кратчайшие сроки, подчеркнул Алексей Репик. Он отметил, что в плане на второй квартал 2021 года выпуск более 20 млн доз вакцины "Спутник V" и десятки миллионов "Спутник Лайт".

"Очень хотел бы пригласить вас посетить нашу московскую площадку и дать старт работе завода "Спутник Технополис", - сказал Репик.

"Спасибо за приглашение, приеду", - ответил Владимир Путин.