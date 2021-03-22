Новости

В результате самоподрыва смертника на юге Китая погибли пять человек 18:22
В Москве изменится порядок выдачи справок о правах на жилье 18:16
Названа причина гибели леопардов, выпущенных в дикую природу в Сочи 18:12
От вакцины AstraZeneca отказались до 70 процентов желающих привиться поляков 18:02
Путин заявил о необходимости создать модель защиты от угроз типа COVID-19 17:53
В Петербурге раскупили номера в гостиницах на период ПМЭФ 17:52
Путин пообещал приехать на запуск производства вакцин в Москве 17:52
Сертификат о вакцинации будет выгружаться на портал госуслуг 17:46
В РФПИ заявили о нарушении патента на "Спутник V" компанией из США 17:46
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата 17:31
Как придумать новый топливный элемент и победить в олимпиаде 17:30
Рублевское шоссе в Москве перекрыто из-за аварии 17:29
В Сочи произошел оползень на участке федеральной трассы 17:26
Путин поручил подготовить предложения о наградах разработчикам вакцин от COVID 17:22
Коронавирусом заболели менее одного процента заключенных 17:17
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения 17:09
Путину рассказали о 5,3 тысячи мутаций COVID-19 17:05
В сериал "Бэтвумен" вернули изначальную главную героиню 17:05
Арестован второй фигурант по делу о взятках пензенскому губернатору 17:00
Путин назвал условия для выработки коллективного иммунитета от COVID-19 16:53
Каждый второй из привившихся от COVID-19 старше 60 лет 16:52
Стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 16:51
Ущерб от водной блокады Крыма предварительно оценили в триллион рублей 16:45
Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V" 16:41
Курс евро поднялся выше 89 рублей 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 17:52
Рубрика: Власть

Путин пообещал приехать на запуск производства вакцин в Москве

Текст: Ксения Воронцова

Владимир Путин пообещал лично посетить производство вакцины от коронавируса в Москве и дать старт работе завода на площадке "Спутник Технополис".

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Путин назвал российскую вакцину эффективнее зарубежных

Председатель совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик рассказал, что проект реализуется в ОЭЗ "Технополис "Москва" при активном содействии правительства столицы. По его словам, есть договоренность об инвестиционной поддержке от РФПИ. Это будет самый большой биотехнологический комплекс по производству вакцин в Восточной Европе, причем построенный с нуля в кратчайшие сроки, подчеркнул Алексей Репик. Он отметил, что в плане на второй квартал 2021 года выпуск более 20 млн доз вакцины "Спутник V" и десятки миллионов "Спутник Лайт".

"Очень хотел бы пригласить вас посетить нашу московскую площадку и дать старт работе завода "Спутник Технополис", - сказал Репик.

"Спасибо за приглашение, приеду", - ответил Владимир Путин.

В регионах Власть Работа власти Экономика Отрасли Фарминдустрия Президент Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Испытания детской вакцины "Спутник V" завершатся уже в этом году
МИД РФ: Москва не оставит без ответа санкции ЕС
Песков не стал исключать угрозы отключения России от SWIFT
За сутки в России подтверждено 9284 случая COVID-19 в 83 регионах
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам