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22.03.2021 08:31
Рубрика: Экономика

Сергунина: Треть общероссийского объема высокотехнологичного экспорта приходится на Москву

Текст: Любовь Проценко
В рейтинг самых востребованных высокотехнологичных товаров, которые столица поставляет за рубеж, вошли турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сернунина, анализ ключевых тенденций внешней торговли провели в Московском экспортном центре (МЭЦ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В прошлом году экспорт технологичной продукции города увеличился на 44 процента. Его объем в денежном выражении - 30 миллиардов долларов. Москва поставляет за рубеж более трети общероссийского объема в этом сегменте", - пояснила Сергунина. Как отметила вице-мэр, основными импортерами высокотехнологичных товаров московских компаний стали страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии.

Фото: iStock
Доля высокотехнологичных труб в промышленности выросла до 60%

"Высокотехнологичные товары - это современная техника, а также продукты, при производстве которых специалисты использовали новые технологии или проводили научно-исследовательскую работу. Они составляют около 75 процентов от всего несырьевого и неэнергетического экспорта столицы", - уточнил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Франция, Нидерланды, Бельгия, Монако и Люксембург заказывали турбодвигатели и газовые турбины, простые эфиры, буксиры и компьютеры. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и другие члены Содружества Независимых Государств чаще всего закупали у столичных производителей легковые автомобили, лекарства, телефоны, сетевое оборудование, а также пневматические шины и косметические средства для волос.

Наиболее востребованной продукцией в Китае, Японии, Республике Корее и других странах Восточной Азии стали турбодвигатели и газовые турбины, пиломатериалы, телекоммуникационное оборудование, компьютеры и их комплектующие. Экспорт высокотехнологичных товаров в эти государства вырос в прошлом году на 16 процентов по сравнению с 2019-м и составил более трех миллиардов долларов США.

"Топ-3 самых популярных высокотехнологичных товаров за рубежом возглавили турбодвигатели и газовые турбины - объем их экспорта превысил 875 миллионов долларов США. Второе место заняло оборудование для ядерных реакторов. Его стоимость превысила 313 миллионов долларов. Замыкает рейтинг телекоммуникационная аппаратура, объем экспорта которой составил почти 270 миллионов долларов", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В московском технопарке построят новый корпус для высокотехнологичных производств

Растет спрос и на другие столичные товары. Например, количество поставок трансмиссий автомобилей в азиатские страны увеличилось в три раза, механического оборудования (машины для приготовления теста и кулинарных кремов, нарезки хлеба, приготовления полуфабрикатов) - в 13 раз. Финансовая поддержка экспортеров со стороны Правительства Москвы в прошлом году увеличилась в семь раз - почти до 500 миллионов рублей. Помимо грантов и субсидий, экспортно ориентированные компании могут получить помощь в выходе на зарубежные рынки и поиске потенциальных заказчиков, принять участие в крупнейших отраслевых выставках и бизнес-миссиях (в том числе в онлайн-формате). Для них проводятся образовательные и акселерационные программы.

Одно из предприятий, получивших поддержку в 2020 году, изготавливает приборы, позволяющие определить подлинность алмазов и других драгоценных камней. Такие устройства экспортируют в Италию, Чехию, США и Индию. Компания дважды возместила затраты на экспортные расходы: это более 400 тысяч рублей на сертификацию приборов и почти 450 тысяч на их транспортировку за границу. Подробнее о несырьевом неэнергетическом экспорте столицы - на сайте Московского экспортного центра.

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