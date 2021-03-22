Сколько москвичи тратят на психологов

За первую волну пандемии количество запросов на помощь психологов стало больше на 46 процентов, а меньше чем за год количество новых заявок выросло до нескольких тысяч в месяц. "Ковид и связанные с ним ограничения, удаленка, да и в целом смена уклада жизни вызвали у многих тревогу, а дальше получилось так: "где тонко, там и рвется". Стали острее проявляться свойственные отдельному человеку "тараканы", - объяснил куратор по работе с психотерапевтами Profi.ru Евгений Зингер. - Пандемия внесла вклад в общую картину, но поскольку спрос на психологов рос и раньше, можно сказать, этот фактор не главный".
Дает о себе знать и тренд на здоровый образ жизни: люди все больше понимают, что важно следить за своим здоровьем, в том числе душевным. Потому стараются чаще бывать у психолога, а не "варить" месяцами проблемы в голове. С их помощью горожане в основном пытаются побороть низкую самооценку, избавиться от разного рода тревог и апатии. В Москве, как и в России в целом, к психологу чаще всего обращаются женщины (79 процентов). В среднем одна консультация в столице обходится в 2500 рублей. Пандемия и повышенный спрос, по подсчетам экспертов, на ценах не сказались. Некоторые москвичи при этом считают расценки завышенными. Однако в Москве, по словам Евгения Зингера, меньше полутора тысяч рублей за консультацию не берут даже начинающие психологи.
"Мы стараемся проверять основные критерии, по которым можно судить о профессионализме практического психолога. Например, наличие высшего образования и опыта, владение конкретным методом. Неспециалисту действительно сложно в этом разобраться, - говорит Зингер. - Сложная сертификация, которой подвергаются новые специалисты, нужна, чтобы сократить риск неправильно оказанной услуги до минимума. По этим же критериям мы проверили всех ранее зарегистрированных психотерапевтов - из 17 тысяч осталось меньше полутора тысяч".