Сколько москвичи тратят на психологов

Москвичи стали чаще обращаться к психологам: спрос на их услуги в феврале вырос на 84 процента, если сравнивать с прошлым годом. Отчасти свой отпечаток внесла пандемия коронавируса. Это следует из исследования, проведенного по просьбе "РГ" экспертами Profi.ru.

За первую волну пандемии количество запросов на помощь психологов стало больше на 46 процентов, а меньше чем за год количество новых заявок выросло до нескольких тысяч в месяц. "Ковид и связанные с ним ограничения, удаленка, да и в целом смена уклада жизни вызвали у многих тревогу, а дальше получилось так: "где тонко, там и рвется". Стали острее проявляться свойственные отдельному человеку "тараканы", - объяснил куратор по работе с психотерапевтами Profi.ru Евгений Зингер. - Пандемия внесла вклад в общую картину, но поскольку спрос на психологов рос и раньше, можно сказать, этот фактор не главный".

Дает о себе знать и тренд на здоровый образ жизни: люди все больше понимают, что важно следить за своим здоровьем, в том числе душевным. Потому стараются чаще бывать у психолога, а не "варить" месяцами проблемы в голове. С их помощью горожане в основном пытаются побороть низкую самооценку, избавиться от разного рода тревог и апатии. В Москве, как и в России в целом, к психологу чаще всего обращаются женщины (79 процентов). В среднем одна консультация в столице обходится в 2500 рублей. Пандемия и повышенный спрос, по подсчетам экспертов, на ценах не сказались. Некоторые москвичи при этом считают расценки завышенными. Однако в Москве, по словам Евгения Зингера, меньше полутора тысяч рублей за консультацию не берут даже начинающие психологи.

В среднем одна консультация в столице обходится в 2500 рублей

"Мы стараемся проверять основные критерии, по которым можно судить о профессионализме практического психолога. Например, наличие высшего образования и опыта, владение конкретным методом. Неспециалисту действительно сложно в этом разобраться, - говорит Зингер. - Сложная сертификация, которой подвергаются новые специалисты, нужна, чтобы сократить риск неправильно оказанной услуги до минимума. По этим же критериям мы проверили всех ранее зарегистрированных психотерапевтов - из 17 тысяч осталось меньше полутора тысяч".