Собянин возобновил строительство парка "Яуза"

На северо-востоке Москвы продолжится строительство парка "Яуза", сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

"Этой весной мы планируем возобновить работу по благоустройству парков, скверов, улиц и площадей, которая была приостановлена из-за пандемии, - написал Собянин. - В числе крупных проектов, весь прошлый год простоявших на паузе, - создание парка "Яуза" на северо-востоке".

Работы распланированы на несколько лет. Цель - соединить набережные Яузы в единый велосипедный и пешеходный маршрут с современной инфраструктурой. В частности, на этот год запланировано благоустройство набережной Чермянки, притока Яузы и прилегающего парка. Будут построены современное футбольное поле, удобные спуски к воде, теннисные корты и многое другое.