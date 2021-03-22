Столичная Госавтоинспекция проведет рейд у пешеходных переходов

Завтра, 23 марта, Госавтоинспекция города Москвы проведет профилактическое мероприятие под названием "Пешеходный переход". В ходе рейда сотрудники столичной Госавтоинспекции проверят соблюдение правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

Инспекторы ДПС особое внимание уделят таким нарушениям, как переход улиц в неположенном месте, на красный сигнал светофора и перед близко идущим транспортом. Беседы будут проведены также с юными пешеходами и их родителями. Водители по традиции тоже без внимания не останутся. За непропуск пешеходов их будут привлекать к ответственности.

Рейд пройдет в Восточном, Северном и Северо-Западном административных округах. Именно в этих округах отмечается наибольший уровень аварий с участием пешеходов.