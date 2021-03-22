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22.03.2021 16:21
Рубрика: Общество

В Ярославле открыли крупнейший в РФ центр по контролю качества лекарств

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: пресс-служба правительства Ярославской области Фото: пресс-служба правительства Ярославской области
Фото: пресс-служба правительства Ярославской области

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Росздравнадзора Алла Самойлова и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов открыли в Ярославле крупнейший в РФ лабораторный комплекс по контролю качества лекарственных препаратов.

Лаборатория создана на базе ярославского филиала информационно-методического центра по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения Росздравнадзора в рамках исполнения поручений президента РФ по контролю качества лекарственных средств. Комплекс стал самым мощным из 13 аналогичных федеральных объектов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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- Мы открыли самую крупную лабораторию по контролю качества лекарственных препаратов в Российской Федерации, - сообщил Михаил Мурашко. - Она оснащена самым современным высокочувствительным оборудованием, позволяющим контролировать качество  любого лекарственного препарата.

По словам главы Минздрава, пациенты и врачебное сообщество задают все более высокую планку требований к качеству лекарств, поэтому установленное в ярославской лаборатории оборудование позволяет определять в них посторонние примеси в самых мизерных количествах. В частности, здесь созданы все условия для исследования препаратов, используемых при лечении онкологических заболеваний, в том числе у детей. Новая лаборатория позволит также контролировать качество новой вакцины против COVID-19.

Кроме того, в составе комплекса подготовлена производственная площадка для изготовления стандартных образцов препаратов.

- Это новое направление в российской фармацевтике, и отечественные, а также зарубежные  производители будут пользоваться в том числе произведенными здесь стандартными образцами  для контроля качества, - пояснил министр.

В этом же комплексе будет открыта кафедра медицинского университета, чтобы, со слов Михаила Мурашко, "студенты со всей страны могли проходить обучение самым передовым и перспективным методам".

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, в свою очередь, отметила, что с открытием ярославской лаборатории появилась возможность расширить контроль качества тех вакцин, которые сегодня производятся. "Массовое производство вакцин будет бесперебойно подвергаться контролю качества и выпускаться в гражданский оборот", - подчеркнула руководитель Росздравнадзора.

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