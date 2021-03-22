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22.03.2021 15:28

В Калуге открылась фотовыставка "Французские прогулки: Пуасси"

Выставка приурочена к Международному дню франкофонии. Этот день посвящен 220 миллионам франкоговорящих, из которых для 75 миллионов французский язык является родным. Он объединяет всех поклонников французского языка и французской культуры.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Организаторы вернисажа - калужская региональная общественная организация развития русско-французских отношений "Мост дружбы" и русско-французская Ассоциация "Лингварик". Посвящена выставка старинному и вечно молодому городу на реке Сене - Пуасси.

Фото: Калужская городская дума
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Пуасси - древнейший французский город, расположенный на левом берегу Сены примерно в тридцати километрах к западу от Парижа. Это место рождения и крещения королей Людовика IX и Филиппа III. Сегодня это город с развитой инфраструктурой, который бережно хранит память многовековой истории.

На выставке представлено 70 фотографий города Пуасси.

Экспозицию осмотрели руководители Калуги, учащиеся калужских школ, изучающие французский язык и французские сотрудники компании "Пежо-Ситроен". Учащиеся гимназии №19, посетившие Пуасси в 2019 году, провели экскурсию по выставке.

Также посетителей ждали творческие номера на русском и французском языках от учащихся калужских школ и выставка детских поделок "Россия - Франция: Мост дружбы".

"В 2019 году в составе калужской делегации я побывал в прекрасном городе Пуасси, - рассказал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Наши города многое связывает: штаб-квартира компании Пежо расположена в Пуасси, и в Калуге работает завод "Пежо-Ситроен", несколько предприятий Пуасси работают на французскую космическую отрасль, Калуга, как известно, "Колыбель космонавтики". Наши французские коллеги были очень впечатлены работой учеников калужской гимназии № 19 по сохранению памяти героев эскадрильи "Нормандия - Неман. Уверен, что такие выставки, встречи, общение помогают наладить дружеские связи в формате народной дипломатии. Политические разногласия приходят и уходят, а люди и человеческие отношения остаются".

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