В Москве изменится порядок выдачи справок о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года. Уже с 1 апреля получить эти документы можно будет только онлайн. С 2014 года у людей был выбор - запросить их в электронном или бумажном виде, однако теперь останется только первый вариант.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что предоставление этих справок - самая популярная госуслуга департамента городского имущества в имущественно-земельной и жилищной сферах.

"Она позволяет получить документы, необходимые для операций с недвижимостью. В 2020 году за этой госуслугой обратились более 35 тысяч раз, каждый десятый заявитель использовал электронный формат. С 1 апреля ее можно будет получить в исключительно электронном виде на портале mos.ru", - объяснил Ефимов.

Пройти весь путь по получению госуслуги можно в личном кабинете - главное, чтобы у вас был оформлен полный доступ к нему. Сделать это можно как онлайн, так и обратившись в любой центр госуслуг "Мои документы" с паспортом. Услуга по предоставлению справок оказывается в течение 14 рабочих дней.