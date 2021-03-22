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22.03.2021 19:16

В Нововоронеже дали старт мероприятиям к 350-летию Петра I

В Нововоронеже прошла лекция-беседа историка флота, члена Союза журналистов России, капитана 1 ранга Валерия Расторгуева о подвиге русского народа при создании флота на Воронежской земле. Мероприятие приурочили ко Дню моряка-подводника и к 350-летию со дня рождения Петра Великого, который в Воронеже заложил основу Военно-морского флота России.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Старт мероприятий к юбилейной дате в городе атомщиков состоялся неслучайно. Нововоронежскую атомную станцию связывают давние отношения с ВМФ России.

"Атомщики помимо профессиональных праздников широко отмечают День ВМФ. Моряки-подводники в 60-х годах прошлого века стали первыми эксплуатационниками первых атомных энергоблоков АЭС на Дону. Они заложили основу традиций, которые живут на атомной станции и сегодня: высочайшие требования к соблюдению безопасности, ответственность в работе, крепкая дружба. Мы организуем экскурсии на корабль "Гото Предестинация", построенный царем Петром на Воронежской верфи, выпускаем календари с изображением кораблей тех времен, посещаем с шефскими визитами корабли и соединения, где проходили службу наши работники", - отметил председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Валерий Расторгуев, который является также председателем Совета Фонда "Продвижение и реализации исторических и культурных проектов "Память веков" и членом ассоциации "Морское наследие России", подробно рассказал о создании первого военного флота, показал уникальные документы той эпохи - карты, схемы, гравюры, представил научно-информационный издательский проект - календарь в честь 350-летия Петра Великого. В дар городской библиотеке он передал несколько своих книг и монографий. На память о встрече профком НВ АЭС вручил гостю памятные сувениры.

Участие в мероприятии приняли представители воронежской организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, региональной организации "Колыбель русского флота", Советов ветеранов города и НВ АЭС, депутатского корпуса, студенты, школьники, юнармейцы. А после официальной части военный историк тепло пообщался с ветеранами подводного флота Андреем Толкачевым и Владимиром Зубахиным, которые в числе первопроходцев после службы на атомных подлодках принимали участие в пуске и освоении первых энергоблоков Нововоронежской АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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