В Подмосковье полицейский застрелил мужчину, угрожавшего массовым убийством

В Московской области полицейский застрелил мужчину, который напал на людей со штыковой лопатой.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, на территории одного из складов в Раменском рабочий повел себя неадекватно и попытался покончить с собой. На место прибыли медики и полиция.

В машине "скорой помощи" пациент очнулся, избил водителя и убежал на склад. Вооружившись лопатой, он бросался на людей. Один из полицейских потребовал успокоиться, тогда агрессор попытался напасть на него с лопатой. Патрульный предупредил, что будет стрелять, но нападавший не отреагировал.

Полицейский был вынужден стрелять на поражение, мужчина скончался. По этому факту проводится проверка.