В Подмосковье при проверке документов у водителя нашли наркотики

Инспекторы ГИБДД на 124-м километре трассы "Урал" остановили машину для проверки документов. При беседе с полицейскими 46-летний водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции решили провести осмотр транспортного средства и под задним сиденьем обнаружили сверток с кристаллообразным веществом. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Была вызвана следственно-оперативная группа отдела МВД России по городскому округу Луховицы. Химическое исследование показало, что вещество является наркотическим средством под названием метадон, весом более 300 граммов.

Задержанный водитель пояснил, что наркотик взял в тайнике в Санкт-Петербурге с целью его дальнейшего сбыта в Саратове.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Фигурант взят под стражу.