В Суздале прошел XXVI-й Открытый фестиваль анимационного кино

Закончился XXVI-й Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале. В этом году он прошел в гибридном формате с соблюдением актуальных ограничительных мер.

Главных новостей, которые принес фестиваль - пять. Первая - Гран-При получил полный метр: "Нос или Заговор "не таких" Андрея Хржановского. Вторая - Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Светлана Максимченко рассказала, что теперь будут проводиться очные защиты проектов (питчинги) и в области анимационного кино. Третья - руководитель студии "Wizart Animation" Владимир Николаев сообщил, что полнометражный мультфильм "Гензель, Гретель и Агентство магии" выходит не только в кинотеатрах, но и на онлайн-платформе Netflix. Четвертая - проекты мультсериала "Последний книжный магазин" и короткометражного фильма "Человек за шторой" стали победителями специального питчинга "Союзмультфильма", который проводился в Суздале. И пятая - мультсериал "Зебра в клеточку" ( в частности - режиссер Татьяна Чернилевская и ее "Колыбельная") получил специальный приз крупнейшего международного рынка детского контента MIPJunior. Он победил в номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом".

Теперь подробнее о победителях. Их имена были названы 21 марта на главной сцене в ГТК "Суздаль", а праздничный вечер, посвященный закрытию 26-го фестиваля, состоится 23 марта, в Москве, в кинотеатре "Космос". Авторскую анимацию в этом году оценивало экспертное жюри, в которое вошли: эстонский режиссер, художник и сценарист анимационного кино Прийт Тендер, сценарист и продюсер Ирина Марголина, режиссер Владимир Хотиненко, режиссеры и художники анимационного кино Леонид Шмельков и Елизавета Скворцова. Жюри конкурса коммерческих анимационных работ - это продюсер и киновед, генеральный директор "Московского кино" Наталья Мокрицкая; продюсер, режиссер анимационного кино Елена Чернова.

За свой фильм "За забором" режиссер Мария Коган-Лернер получила спецприз жюри с формулировкой "за лаконичность формы и глубину содержания". Второй спецприз "за сочетание философии и художественного образа" был присужден режиссеру Саше Свирскому за фильм "Вадим на прогулке". Спецприз с формулировкой "за обнаженную простоту идеи" получил фильм "Голый" режиссера Кирилла Хачатурова.

Светлана Филиппова стала лауреатом в номинации "Лучший профессиональный короткометражный фильм" за ленту "Ба". Приз за лучший фильм для детей - "Дылда" Анастасий Жакулиной. Приз за лучший дебют - фильм "День рождения Пишто" Софьи Кендель. Приз за лучший студенческий фильм - "Собаки пахнут морем" Анастасии Лисовец.

Лучшей работой в прикладной анимации назван социальный ролик "Пандемия" режиссера Полины Кампиони. Специальный диплом "за верность традиции отечественной анимации" вручила Генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая сериалу "Василиса" эпизод "Знакомство" (режиссеры Борис Кравченко, Владимир Федоров, Константин Сабиров, Валентин Культиков). Полный список призов (а он - немалый, что свидетельствует о развитии отечественной анимации) есть на сайте фестиваля. А на сайте "Москино по ссылке могут зарегистрироваться все желающие принять участие в торжественной церемонии закрытия ОРФАК-2021 в кинотеатре "Космос". Вход бесплатный.