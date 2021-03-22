На Камчатку циклон принесет 10-метровые волны и ураганный ветер

В Камчатском крае объявили штормовое предупреждение. В понедельник на юго-западном побережье ожидается сильный снег, скорость ветра в акватории Охотского моря составит 45-47 метров в секунду.

Около Елизовского района высота волн в Тихом океане составит до 10 метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что населенным пунктам на побережье волнение моря угрозы не несет.

"Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в зоне действия шторма, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. Вероятно быстрое обледенение судов", - говорится в сообщении.