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22.03.2021 12:48
Рубрика: Экономика

Новак назвал регионы, которые будут газифицированы СПГ

Текст: Сергей Тихонов
Программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ) позволит газифицировать удаленные регионы России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

"Долгосрочная программа развития производства СПГ, в первую очередь, направлена на расширение газификации и энергообеспечение субъектов РФ, инвестиционных проектов, направленных на развитие малотоннажного потребления СПГ, а также создание нового направления российской промышленности по производству оборудования для сжижения природного газа", - сказал Новак.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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По его словам, к наиболее перспективным регионам для автономной газификации на СПГ отнесены: Республика Саха (Якутия), Амурская область, Мурманская область, Республика Карелия, Ленинградская и Псковская области, Томская, Кемеровская и Иркутская области.

Также вице-премьер отметил, что предусматривается дальнейшее расширение заправочной инфраструктуры и стимулирование производства и использования транспорта на СПГ - автомобильного, спецтехники, железнодорожного, морского и речного транспорта. Общий потенциальный спрос на СПГ в сегменте газомоторного топлива к 2035 году оценен на уровне до 5,5 млн тонн СПГ.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Якутия ДФО Амурская область СЗФО Мурманская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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