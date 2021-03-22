Новак назвал регионы, которые будут газифицированы СПГ

Программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ) позволит газифицировать удаленные регионы России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

"Долгосрочная программа развития производства СПГ, в первую очередь, направлена на расширение газификации и энергообеспечение субъектов РФ, инвестиционных проектов, направленных на развитие малотоннажного потребления СПГ, а также создание нового направления российской промышленности по производству оборудования для сжижения природного газа", - сказал Новак.

По его словам, к наиболее перспективным регионам для автономной газификации на СПГ отнесены: Республика Саха (Якутия), Амурская область, Мурманская область, Республика Карелия, Ленинградская и Псковская области, Томская, Кемеровская и Иркутская области.

Также вице-премьер отметил, что предусматривается дальнейшее расширение заправочной инфраструктуры и стимулирование производства и использования транспорта на СПГ - автомобильного, спецтехники, железнодорожного, морского и речного транспорта. Общий потенциальный спрос на СПГ в сегменте газомоторного топлива к 2035 году оценен на уровне до 5,5 млн тонн СПГ.