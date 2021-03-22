Рослесхоз прогнозируют лесные пожары на юге Сибири и Дальнего Востока

Лесные пожары в этом году с наибольшей вероятностью могут развиться на юге Сибири и Дальнего Востока. Об этом на пресс-конференции, посвященной Международному дню лесов, сообщил начальник управления науки и международного сотрудничества Рослесхоза Владимир Дмитриев.

"По нашему прогнозу, лесные пожары могут возникнуть на юге Сибири и Дальнего Востока, - сказал он. - Мы готовимся к борьбе с огнем".

С начала года, по данным Рослесхоза, в стране уже зафиксированы 35 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 1,35 тыс. га.