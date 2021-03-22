Жители Хабаровского края выступили против проекта ценой 740 млрд рублей

Жители Аяно-Майского района Хабаровского края выступили против строительства крупнейшего в мире производстве метанола мощностью 7,2 миллиона тонн в год. Свое мнение они выразили в ходе первого в истории региона референдум местного значения, который прошел 21 марта.

Проект собиралась реализовать китайская корпорация "Сириус Холдинг". Его анонсировали в сентябре 2019 года в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Ресурсной базой планировали сделать месторождения газа в Якутии. А доставлять сырье в Аян по газопроводу протяженностью около 1,2 тысячи километров. Стоимость проекта оценили в 740 миллиардов рублей, 40 из них должно было пойти на инфраструктуру в поселке.

Однако местные жители, узнав о намерениях, сразу выступили резко против. Вначале они обозначили свою позицию, устроив флешмоб в социальных сетях, куда выкладывали фотографии с плакатами "Нет заводу", "Мы хозяева своей земли" и т.п. А после решили потребовали организовать референдум.

Решение активистов поддержали местные депутаты. Однако после этого им пришлось столкнуться с серьезным препятствием. Прокуратура выступила против проведения голосования.

- Нам предъявили множественность толкования, - рассказала корреспонденту "РГ" представитель инициативной группы местных жителей Марианна Штанько-Волостникова. - Вопрос звучал так: "Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта "Аянский газохимический парк", включая объекты инфраструктуры?". Прокуратура зацепилась за эту инфраструктуру. Может быть избиратель хочет проголосовать за завод, но против инфраструктуры или наоборот.

В постоянном судебном присутствии Николаевского-на-Амуре городского суда в селе Аян вопрос признали не соответствующим требованиям законодательства. Это означало, что все дальнейшие действия по референдуму придется отменить. Но активисты подали апелляцию и обжаловали решение в Хабаровском краевом суде. После этого прокуратура стала оспаривать уже заявленные даты референдума.

Несмотря на это, голосование все же состоялось. Больше 90 процентов пришедших туда отрицательно ответили на вопрос "Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта "Аянский газохимический парк", включая объекты инфраструктуры?"

- Мы сейчас ждем доставки оригиналов итоговых протоколов от участковых комиссий из "захребтовой" части района. Из Аима и Джигды их должны снегоходами доставить в Нелькан, а оттуда самолетом в райцентр Аян. Но из-за погоды сегодняшний рейс перенесли. По предварительным данным, в референдуме приняли участие 930 зарегистрированных избирателей во всех четырех населенных пунктах района. 85 голосов было подано за одобрение комплексного проекта "Аянский газохимический парк", включая объекты инфраструктуры. 839 голосов было подано против него. Шесть бюллетеней признаны недействительными, - сообщила журналистам заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Елена Мальцева.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев пообещал, что дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься с учетом мнения, высказанного жителями на референдуме.

- Нельзя начинать большие проекты, не интересуясь, что об этом думают люди, которые живут на местах. Это стратегически неверный подход. Конечно, Хабаровскому краю нужны инвестиции. Но стандарты должны быть едины: новые рабочие места местному населению, социальная ответственность бизнеса, экологическая безопасность. Инвестиции ради инвестиций - путь в никуда, - отметил глава региона.

Кстати

Как сообщил "РГ" министр экономического развития края Виктор Калашников, проект завода находился на стадии подготовки технико-экономических расчетов. Решений о начале его реализации не принималось.