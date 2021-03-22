По решению суда высокопоставленный чиновник останется под стражей до 20 мая.

Минимум до конца весны губернатор останется под стражей, чтобы отвечать на вопросы следователей. Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Перед поездкой в суд Следственный комитет предъявил обвинение шестерым фигурантам уголовного дела губернатора Пензенской области. Это резонансное дело расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. Там предъявлено обвинение Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Борису Шпигелю и его жене Евгении Шпигель. А еще директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Федору Федотову.

У всей группы полный список "взяточных" статей УК - дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве. Пока никто вины не признал.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко озвучила версию следствия.

- С января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств, - сказала Петренко.

Информацию о том, что губернатора якобы проверяют еще также на причастность к служебным злоупотреблениям и растрате 3 млрд рублей, СК не комментирует.

Пока шло заседание Басманного суда Москвы, стало известно, что региональное подразделение СК возбудило уголовное дело, напрямую связанное с губернатором: за фальсификацию его победы на выборах. Следователи предъявили обвинение бывшему председателю участковой избирательной комиссии в фальсификации итогов выборов губернатора области в сентябре 2020 года. Там и победил Иван Белозерцев.

"При проведении выборов губернатора Пензенской области, а также дополнительных выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня - по 662 бюллетеня двух видов - заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования", - объяснили в СК.

Пока шло заседание суда, стало известно, что подразделение СК возбудило дело, связанное с губернатором: за фальсификацию его победы на выборах

По версии следствия, председатель комиссии знала, что на самом деле в выборах на ее участке приняли участие только 204 человека. Следователи установили, что впоследствии фигурантка вместе с другими членами избиркома, не знавшими о ее противоправных действиях, неверно произвела подсчет голосов, внеся в протокол ложные сведения. Бывшей главе УИК грозит до четырех лет лишения свободы.

Четверых фигурантов громкого дела привезли в Москву из Пензы. Двоих взяли в Москве. Это предполагаемые посредники - водитель представительства правительства Пензенской области Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.

Борис Шпигель - человек в Пензе не чужой. С городом его связывают давние деловые и политические отношения. В Пензе его структурам некогда принадлежал крупный фармацевтический завод "Биосинтез", который перешел под управление международной компании с индийскими корнями. Но осталась одна из крупнейших аптечных сетей "Фармация" с филиалами в разных городах России. В Пензе у нее более ста розничных точек и крупный оптовый склад.

В местные СМИ недавно просочилась информация, что якобы это помещение снимали в аренду для нужд местного здравоохранения за баснословные деньги. В публикациях фигурировали цифры от 100 до 150 миллионов рублей в год. В то время как строительство такого объекта обошлось бы бюджету в пять раз дешевле.

Сейчас "Фармация" остается одним из главных поставщиков лекарств для стационаров местных больниц. Неудивительно, что среди задержанных оказался и пензенский директор "Фармации" Антон Колосков.

Шпигель был очень дружен с предыдущим губернатором Василием Бочкаревым и даже стал при нем сенатором от Пензенской области. В это время дочь Шпигеля была замужем за звездой эстрады Николаем Басковым. Шпигель привозил с собой в Пензу зятя, и тот бесплатно выступал с благотворительными концертами, в том числе для пензенских медиков. Жену Шпигеля в Пензе не видели, по крайней мере в официальных встречах она участия не принимала.

А вот еще один из задержанных, чье имя стало известно общественности одним из последних, Федор Федотов являлся не просто заместителем директора представительства Пензенской области в Москве, но и приходился губернатору Белозерцеву родственником. Из неофициальных источников стало известно, что он - брат жены губернатора. Именно через него, по версии следствия, передавали ценности и деньги Белозерцеву.

Представительство находится в арендованных помещениях здания Центрального совета Федерации независимых профсоюзов России в центре Москвы на Ленинском проспекте. Оно занимает пять этажей на площади около 900 квадратных метров.

Здесь расположены несколько номеров гостиничного типа для размещения, отдыха и проживания сотрудников пензенского правительства во время их командировок в Москву. А также солидный рабочий кабинет губернатора, конференц-залы, переговорные комнаты.

Есть и служебный автотранспорт. Откуда в парке появился автомобиль Mercedes-Benz V250D, теперь выясняют следователи. Задержан также водитель автомобиля.

31 млн рублей - такую сумму, по версии следствия, получил пензенский губернатор в качестве взятки за заключение государственных контрактов и покровительство бизнесу

Пока заседал Басманный суд в Москве, в Пензе прошло первое рабочее совещание правительства без губернатора. Его провел глава кабинета министров Николай Симонов. Он заверил, что областное правительство продолжит работать в штатном режиме. Отставок пока никаких не последовало. Напротив, стало одним зампредом больше, на повышение пошел бывший начальник управления внутренней политики Павел Маслов.

Скорее всего, это кадровое решение было принято еще до обысков и задержания главы региона.

Временно исполняющий обязанности главы региона пока не назначен. Аппарат правительства Пензенской области не получил никаких документов из следственных органов, чтобы предпринимать конкретные шаги.

Среди возможных преемников чаще других называется кандидатура сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко, который уже прибыл в регион.