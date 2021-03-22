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22.03.2021 15:11
Рубрика: Власть

Как военные помогают бороться с ледяными заторами на реках Сибири и Урала

Текст: Юрий Гаврилов
С прекращением морозов военные озаботились вскрытием ледяных панцирей на реках. Хотя борьба с природной стихией никогда не была прямой обязанностью армии, весеннее наступление на водном фронте давно прописалось в распорядке службы многих воинских частей. Крупнокалиберную артиллерию и ракетные комплексы на уничтожение ледяных заторов командование, конечно, не бросает. А вот инженерные подразделения в решении этой задачи принимают самое непосредственное участие.

Взять, к примеру, Республику Удмуртия, территориально входящую в Центральный военный округ. Там к защите сооружений и мостов от ледохода привлекли специалистов отдельного инженерного полка. Его солдаты и офицеры еще до весеннего паводка изучили правила безопасности при проведении взрывных работ на реках, научились проводить расчеты взрывчатых веществ, изготавливать заряды различных типов. В пресс-службе ЦВО рассказали, что на практических занятиях саперы определили наиболее затороопасный участок водоема, измерили толщину льда, пробурили лунки, установили заряды и провели взрывные работы. Для устранения ледяного затора было использовано около 25 килограммов тротила.

Фото: Пресс-служба Росводресурсов
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А в Новосибирской области для вскрытия льда на Оби военнослужащие РВСН применили 30 килограммов взрывчатки. В Минобороны сообщили, что специалисты выполнили несколько точечных подрывов для устранения затора на изгибе реки высотой три метра и шириной от 30 до 100 метров. В результате было расчищено русло протяженностью около километра. Все работы военные выполнили без ущерба для окружающей среды. В дальнейшем к мониторингу паводковой ситуации в регионе подключатся расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее пресс-служба ЦВО проинформировала, что по просьбе местных властей саперы вскроют лед на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области. Работы в Варненском, Ашинском и Брединском районах продлятся до 26 марта. Общая площадь подрывов составит около 6 тысяч квадратных метров.

Перечень задач, которые в период паводка решают военные, достаточно широк. Это - и помощь оперативным службам в организации инженерной разведки, и уничтожении ледяных заторов, и защита мостов и гидротехнических сооружений, и ликвидация последствий селей. В случае необходимости армию бросят и на спасение людей - дрейфующих на льдинах незадачливых рыбаков, жителей оказавшихся под водой поселков или угодивших под снежные лавины деревень.

К предстоящей работе военные готовятся с присущей им обстоятельностью. Они имеют прогноз возможного развития паводка в различных регионах России. Районы предполагаемого затопления изучены с земли и воздуха, сформированы команды саперов с необходимым запасом взрывчатки. У экипажей самолетов есть план воздушной разведки и эвакуации пострадавших. Кроме того, летчики продумали варианты бомбардировки ледяных заторов на крупных реках, а их сухопутные коллеги подготовили расчетные данные для стрельбы по торосам из минометов.

На первый взгляд, такие удары мало отличаются от полигонных тренировок. Однако офицеры, уже участвовавшие в подобных операциях, говорят об их особой специфике. К примеру, ошибки при бомбометании по льду чреваты серьезными последствиями. Если боеприпас упадет на поверхность реки не под тем углом, он может не разорваться или спровоцировать своим взрывом новые заторы. Ликвидировать их уже придется саперам. К тому же при таком бомбо- и минометании большую роль играет точность удара. К площадному накрытию рек военные, как правило, не прибегают. Это, в том числе, может нанести вред экологии водного бассейна и прилегающей к нему территории.

В регионах Власть Безопасность Правительство Минобороны Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Удмуртия СФО Новосибирская область УрФО Челябинская область Паводки в России

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