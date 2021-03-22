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22.03.2021 14:06
Рубрика: Происшествия

На экс-сотрудника нижегородского минимущества завели уголовное дело

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Бывшего начальника управления внутренней контрольной и ревизионной работы министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области подозревают в превышении должностных полномочий. Заведено уголовное дело.

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / РИА Новости
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Как сообщает СУ СК по региону, в октябре прошлого года тогдашний руководитель управления для участия в аукционе на установку рекламных конструкций зарегистрировал на подставное лицо фирму. В ноябре эта организация благодаря созданным условиям выиграла конкурс и получила в аренду пять земельных участков на территории областного центра.

Установлено, что одной из коммерческих фирм в результате был причинен ущерб на сумму 150 тысяч рублей. "Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства", - отметили в СК.

Сегодня следователи СК совместно с оперативниками УФСБ по региону проводят обыски, изымают документацию. С должности подозреваемый был уволен. Санкция по данной статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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