На экс-сотрудника нижегородского минимущества завели уголовное дело

Бывшего начальника управления внутренней контрольной и ревизионной работы министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области подозревают в превышении должностных полномочий. Заведено уголовное дело.

Как сообщает СУ СК по региону, в октябре прошлого года тогдашний руководитель управления для участия в аукционе на установку рекламных конструкций зарегистрировал на подставное лицо фирму. В ноябре эта организация благодаря созданным условиям выиграла конкурс и получила в аренду пять земельных участков на территории областного центра.

Установлено, что одной из коммерческих фирм в результате был причинен ущерб на сумму 150 тысяч рублей. "Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства", - отметили в СК.

Сегодня следователи СК совместно с оперативниками УФСБ по региону проводят обыски, изымают документацию. С должности подозреваемый был уволен. Санкция по данной статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.