Пермские ученые создали нейросеть для защиты от коммунальных аварий

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета разработала систему на основе искусственного интеллекта, способную предотвратить аварии в сетях водоснабжения и водоотведения.

- Мы применили в работе метод предиктивной аналитики, который предсказывает события и состояния объектов. Искусственный интеллект, используя статистические данные, точно прогнозирует состояние оборудования, определяя, в какое время его параметры могут выйти за допустимые границы, - пояснил автор проекта, доктор технических наук, профессор кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" ПНИПУ Сергей Федосеев.

По словам ученого, аварии в коммунальных сетях чреваты не только дополнительными издержками на ремонт, но и загрязнением территорий и водоемов, а также приостановкой работы крупных промышленных объектов и даже гибелью людей. Прогнозная система на основе искусственного интеллекта позволит ресурсоснабжающим компаниям своевременно принять меры и избежать опасных последствий. Проект уже вызвал интерес оператора "Российские коммунальные системы" и будет развиваться дальше.