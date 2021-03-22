Под Самарой женщина с ребенком погибли, провалившись под лед

В воскресение вечером 54-летняя женщина и ее пятилетний внук провалились под лед и погибли. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области.

Трагедия произошла в городе Новокуйбышевске на реке Кривуша рядом с Нефедовским причалом. В поисково-спасательной службе региона уточнили, что очевидцы сообщили о случившемся в 18.35 по местному времени.

- Женщина и ребенок провалились под лед, не заметив под толстым слоем снега промоину. Высокий сугроб и тонкий лед не дали возможность им самостоятельно выбраться из полыньи, - пояснили спасатели.

Из реки тела бабушки и внука достали сотрудники поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска. Из-за этого несчастного случая началась доследственная проверка, выясняются все его обстоятельства.