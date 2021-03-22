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Рубрика: Общество

Барышня и "Хулиганодом"

У трудных подростков появились наставники
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Ольга Семенова - не педагог, у нее техническое образование, но давно хотела заняться волонтерством. Увидела объявление о наборе наставников для трудных подростков, заполнила анкету, прошла обучение. Так она попала в "Хулиганодом" - недавно открытый благотворительным фондом "Жизнь без границ".
Ольга Семенова (справа) и ее подопечный Дмитрий (слева) на занятиях по игре на барабанах. Фото: предоставлено БФ "Жизнь без границ" Ольга Семенова (справа) и ее подопечный Дмитрий (слева) на занятиях по игре на барабанах. Фото: предоставлено БФ "Жизнь без границ"
Ольга Семенова (справа) и ее подопечный Дмитрий (слева) на занятиях по игре на барабанах. Фото: предоставлено БФ "Жизнь без границ"

- Если честно, я хотела работать с девочками-сиротами, но здесь я познакомилась с Димой, - рассказывает Ольга. - Хулиган, "трудный"? Нет! Ни он, ни другие ребята. Их хулиганство - это не про нарушение порядка, а про желание свободы, про некий вызов. Они серьезные, вдумчивые, веселые.

Фото: Татьяна Кравченко
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Хотя, конечно, у многих уже очень непростая судьба: все-таки в детский дом или интернат просто так не попадают. И от статистики никуда не деться: в тринадцати детдомах Нижегородской области сегодня находится 494 ребенка. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоят свыше тысячи подростков... Центр расположился в обычной пятиэтажной хрущевке. Отдельный вход с торца, внутренний дизайн в стиле лофт - максимум света, роспись - сдержанный стрит-арт. На стене мелом: "Побольше креативных идей, Семенов!". Это спонтанно, на эмоциях написали ребята из Семеновской школы-интерната на открытии "Хулиганодома".

Желание познавать и пробовать все новое сблизило Ольгу Семенову с ее подопечным. Дима охотно помогает наставнице в ее волонтерских мероприятиях и как старшей сестре рассказывает о своих мальчишеских секретах.

- Мне он доверяет то, что не расскажет другим: личные переживания, трудности во взаимоотношениях с понравившейся девочкой, - говорит Ольга. - Мы дружим уже второй год, нас даже иногда называют "барышня и хулиган".

Ольга работает фотографом. Но с Димой она делится не только своими фотосекретами: как технарь, хорошо знает точные науки, английский язык. Так что помогает "подогнать" для школы и математику, и иностранный. А сейчас у Ольги появились еще двое подопечных. Недавно она заключила официальное соглашение о наставничестве с Наташей из интерната. "Мои ребята!" - с гордостью говорит наставница.

- Наше основное правило: все проблемы решаются словами. Нет трудных детей, а есть трудные жизненные ситуации, - убеждена она. Наставничество - главная фишка "Хулиганодома". Индивидуальные наставники появились уже у десятков "трудных" детей и подростков из детских домов.

- Моя наставница Ирина Воробьева преподает вокал, а я хочу поступить в музыкальное училище, потом в консерваторию. Езжу к ней на занятия. И у нас уже большая дружба, - рассказывает воспитанник Чкаловского детдома Иван Морозкин.

А вот Мария Букина из Чкаловска прошла специальное обучение по работе с ребятами с особенностями развития и поведения.

- Я работаю дефектологом-логопедом для детей с особенностями развития. Здесь же, в Центре наставничества, работаю бесплатно, - делится она.

На стене мелом: "Побольше креативных идей, Семенов!". Это написали ребята на открытии "Хулиганодома" 

Суть наставничества в том, что ребенок сможет к тебе обратиться и после выпуска из детского дома - попросить совета, помощи. В "Хулиганодоме" постоянно что-то происходит. Когда там были корреспонденты "РГ", в одной комнате подростки лепили что-то вроде чебуреков, в другой - танцевали под зажигательные восточные ритмы.

- У нас встреча с представителями азербайджанской диаспоры, "выходные со смыслом", - пояснила куратор проекта Юлия Доленговская.

Помещение для центра муниципалитет предоставил бесплатно. Здесь планируется организовать Школу наставников, чтобы "Хулиганодом" стал площадкой для стажировки специалистов со всей страны. Здесь проходят консультации для приемных семей, работают психологи.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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