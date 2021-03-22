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Рубрика: Общество

Ульяновским школьникам устроят "умные каникулы"

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Зимой в Ульяновской области активисты провели опрос родителей и выяснили, что в каникулы дети ничем не заняты. По предложенному проекту "Умные каникулы" отдыхающие в лагерях или дома школьники смогут пройти летние пробы по современным направлениям допобразования: журналистика, хореография, робототехника, вязание, финансовые объединения.
Фото: Пресс-служба администрации г. Ульяновска Фото: Пресс-служба администрации г. Ульяновска
Фото: Пресс-служба администрации г. Ульяновска

Проект "Умные каникулы" планируют запустить в Ульяновской области летом 2021 года. Реализовать его рассчитывают в сетевом взаимодействии организаций дополнительного образования и летнего отдыха.

Вопрос рассмотрели 20 марта на пленарном заседании партийного форума ЕР "Социальная справедливость глазами людей".

Фото: PR-служба фонда "Ульяновск - культурная столица"
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- Мы должны начать с расширения образовательных возможностей наших детей и молодежи. Возобновят свою работу летние лагеря для детей, продолжат свою деятельность онлайн-лагеря и "Детский лагерь во дворе", доказавшие свою востребованность и эффективность. Замечательным дополнением стандартизированной системы образования может стать проект "Умные каникулы". Все это разнообразит образовательную и досуговую деятельность наших детей, даст им уникальный шанс получать новые современные знания и навыки", - сказал глава региона.

Проект "Умные каникулы" планируют запустить в Ульяновской области летом 2021 года. Реализовать его рассчитывают в сетевом взаимодействии организаций дополнительного образования и летнего отдыха. Благодаря проекту каждый из отдыхающих в лагере детей сможет пройти летние пробы по современным направлениям допобразования.

- Мы предложили проект "Умные каникулы", где у детей в летний период в оздоровительных лагерях и на домашних площадках появится возможность записаться на краткосрочные образовательные программы. Здесь дети смогут познакомиться с новыми направлениями деятельности: журналистика, хореография, робототехника, вязание, финансовые объединения. Дети в свободное от учебы время будут знакомиться с различными направлениями, - рассказала директор центра детского творчества №6 Валентина Беззубенкова.

Как сообщила региональный координатор партпроекта "Новая школа" Алсу Айзатуллина, в период зимних каникул активисты проекта "Единой России" совместно с родительской общественностью провели опрос среди детей и родителей.

- Исследование показало, что дети в каникулярное время ничем не заняты. Сегодня система образования хочет найти правильный подход к организации летнего отдыха и совмещения его с получением дополнительного образования. Школьники сами могут выбрать, чем хотят заниматься. Летом ребенок может попробовать все, а после выбрать для себя подходящий кружок или секцию, - отметила региональный координатор партпроекта "Новая школа", депутат УГД Алсу Айзатуллина.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Министр просвещения РФ поддержал ульяновские инициативы о статусе учителя

По словам министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой, на социальном форуме "Единой России" прошла панельная дискуссия "Родительский контроль: где грань необходимого и достаточного?". В обсуждении приняли участие эксперты и представители родительской общественности. Они рассмотрели вопросы распространения деструктивного контента и вовлечения детей к участию в несанкционированных мероприятиях.

- Для родителей было предложено несколько новых форм консультирования психологами, в том числе через мобильное приложение, презентован проект правового просвещения "Право молодых". Также экспертами было озвучено, что решение проблемы вовлечения детей в деструктивный контент через социальные сети не должно ограничиваться его мониторингом и удалением. Кроме того, предлагаем инициировать разработку новых направлений подготовки в педагогических вузах по направлению "социальный медиамаркетинг в образовательных организациях, - отметила Наталья Семенова.

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