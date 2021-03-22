В "Единой России" приостановили членство Белозерцева в партии

На президиуме регионального политического совета партии "Единая Россия" в понедельник приняли решение о приостановке членства в ней губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Отмечается, что решение принято "в связи с возбуждением уголовного дела" в отношении политика и "в соответствии с партийным уставом" "до результатов рассмотрения уголовного дела".

Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников ранее были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. Сам губернатор и заместитель директора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов арестованы судом.