В Генпрокуратуре рассказали о выявлении 160 картельных сговоров

По поручению Генпрокурора Игоря Краснова в России продолжена координация деятельности правоохранительных и других уполномоченных органов по противодействию картелям. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства. По данным Генпрокуратуры, в прошлом году было выявлено более 160 нарушений законодательства. Для их устранения внесено свыше 70 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 60 лиц. Под особым вниманием прокуроров было все, что касалось выполнения нацпроектов, ценообразования на продукты и товары первой необходимости.

Так, в Башкортостане установлен факт сговора при оснащении в рамках национальных проектов образовательных и лечебных учреждений компьютерным оборудованием и оргтехникой. Сумма ущерба бюджету превысила 35 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отметили в надзорном ведомстве, также были пресечены картели в сферах ремонта автомобильных дорог, строительства, жилищно-коммунального хозяйства - в Новгородской, Тамбовской, Самарской и других областях. В Пензенской области по требованию прокуратуры антимонопольный орган проверяет факт сговора при проведении торгов на ремонт улично-дорожной сети на сумму около 400 млн. рублей.

В республике Коми, Камчатском крае, Воронежской, Вологодской и Челябинской областях внесены акты прокурорского реагирования в территориальные подразделения ФАС России и ФССП России из-за нарушения порядка рассмотрения антимонопольных и административных дел, а также принудительного исполнения назначенных наказаний.

В Забайкальском крае после прокурорского вмешательства орган ФАС завершил необоснованно затянутое разбирательство по делу о картельном сговоре, из-за которого цена на хлеб в магазинах выросла на 20 процентов. В отношении виновных лиц возбуждены административные производства.