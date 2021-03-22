В Оренбуржье стартовал третий грантовый конкурс "Мы вместе!"

В Оренбуржье стартовал третий конкурс социальных и культурных проектов "Мы вместе!", организованный нефтяной компанией "Сладковско-Заречное" (актив промышленно-финансовой группы "САФМАР" Михаила Гуцериева). Грантовый фонд на реализацию проектов соискателей составил 4 миллиона рублей.

Нефтяники вновь выразили готовность поддержать инициативы представителей сообществ региона в решении актуальных социальных проблем.

- В этом году мы объявляем о проведении третьего, уже ставшего традиционным, конкурса "Мы вместе!", - рассказал генеральный директор "Сладковско-Заречного" Андрей Барышников. - Предыдущие конкурсы показали, что люди хотят и готовы делать свою жизнь лучше и комфортнее. К нам поступило много интересных предложений. Мы уверены, что при объединении усилий можно реализовать даже самые смелые проекты.

В этом году в конкурсе представлены четыре номинации: "Окружающая среда", "Общественная инициатива", "Спорт" и "Год науки". Общий грантовый фонд составляет 4 000 000 рублей.

Как уточнили в оргкомитете, заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 апреля текущего года. Их могут подать общественные и религиозные организации, казачьи общества, некоммерческие партнерства, благотворительные и иные фонды, автономные учреждения, казенные учреждения, бюджетные учреждения и другие организации.

Для участия необходимо предоставить готовый к реализации проект, заявку и необходимые документы. Форму заявки и проекта, а также список прилагаемых документов можно скачать на странице "Конкурс социальных и культурных проектов". Здесь же можно ознакомиться с условиями участия и требованиями к предоставляемому проекту.

Кстати

Напомним, что в прошлом году второй по счету грантовый конкурс собрал 64 заявки в Ташлинском районе. Из них отобрали 16 победителей, которые получили софинансирование своих проектов.