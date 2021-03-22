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22.03.2021 11:36

В Пермском крае открылась врачебная амбулатория в селе Майкор

В Юсьвинском муниципальном округе начала работу новая врачебная амбулатория. Она расположена в селе Майкор. Сейчас врачебную помощь могут своевременно получать жители как самого Майкора, так и деревень Они, Большая Мочга, Купрос и Тукачево.
В новой лаборатории работают четыре доктора и 24 сотрудника среднего медперсонала Фото: Администрация губернатора Пермского края В новой лаборатории работают четыре доктора и 24 сотрудника среднего медперсонала Фото: Администрация губернатора Пермского края
В новой лаборатории работают четыре доктора и 24 сотрудника среднего медперсонала Фото: Администрация губернатора Пермского края

Лаборатория разместилась в новом современном и комфортном лечебном корпусе, недавно сданном в эксплуатацию. Здесь работают четыре доктора и 24 сотрудника среднего медперсонала - медсестры и фельдшеры. К амбулатории прикреплены 3453 человека.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что главная цель краевых властей - добиться, чтобы уровень медицинской помощи в удаленных территориях был не ниже, чем в краевой столице. При этом особое внимание уделяется и завершению медицинских долгостроев.

- Кардинально поменяли культуру строек: подход к документообороту и взаимоотношениям подрядчика с заказчиком. Важно, чтобы ничего не мешало строительству объектов, а новые медучреждения вводились своевременно, - отметил Дмитрий Махонин.

В новой сельской врачебной амбулатории можно пройти флюорографию, здесь есть стоматологическая установка. И что немаловажно, сейчас врачи из Майкора могут получить телемедицинскую консультацию, все условия для этого созданы.

Руководит новой сельской врачебной амбулаторией Валентина Ершова. Она трудится здесь уже тридцать лет. Местные жители уважают доктора Ершову, с теплотой называют ее "наша Валечка". Лечит она и взрослых, и детей.

Уроженка Майкора Кристина Мережникова закончила персмкий медицинский университет и сейчас работает здесь акушером-гинекологом. Сейчас она наблюдает одиннадцать беременных женщин, и в их числе - ее коллега акушерка Ирина, ожидающая третьего ребенка.

- Конечно, мне будет не хватать своей помощницы, но в то же время я очень рада, что в нашем селе прибавляются новые жители. У меня и самой есть дети. И здесь, в Майкоре, я считаю, созданы все условия для их безопасного и комфортного проживания, - отмечает Кристина Владимировна.

В Прикамье в рамках национального проекта "Здравоохранение" обновление оборудования, строительство новых зданий и реконструкция имеющихся финансируется как из федерального бюджета, так и из регионального.

В 2021 году на развитие медицины в Пермском крае выделяется 57,6 миллиарда рублей. В ближайшие три года планируется направить на эти цели 180,2 миллиарда рублей, из них средств бюджета Пермского края - 82,7 миллиарда рублей.

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