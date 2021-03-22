В Россию экстрадирован осужденный в Чувашии экс-глава Упрдор "Волга"

Сегодня из Испании экстрадирован в Россию бывший начальник Федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" Федерального дорожного агентства Сергей Гаврилов.

СК России по Чувашии еще в 2014 году ему предъявило обвинение по уголовной статье - "превышение должностных полномочий".

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" рассказали, что по их версии, с сентября 2012 года по март 2013 года Сергей Гаврилов, заключал договора от имени возглавляемой организации государственный контракт с Республиканским управлением капитального строительства на работы по строительству стационарного пункта весового контроля на участке автомобильной дороги М7 "Волга" в Ядринском районе Чувашии. В частности, Гаврилов должен был передать подрядчику площадку, пригодную для строительства. Фактически, земельный участок, на котором был строен пункт весового контроля, принадлежал коммерческой организации. Ущерб бизнесу, по подсчетам следствия, был причинен на сумму больше 3 миллионов 800 тысяч рублей.

После направления уголовного дела в суд Сергей Гаврилов тихо покинул территорию России. В 2016 году он был объявлен в международный розыск, а в мае 2019 года задержан на территории Испании. По запросу Генеральной прокуратуры России в октябре 2020 года постановлением Совета Министров Королевства Испания принято решение о его экстрадиции в Россию.

Теперь сидеть Гаврилову придется долго.

Дело в том, что Гаврилов был фигурантом еще одного расследования, по которому успели даже вынести приговор. В сентябре 2015 года приговором Ленинского районного суда Чебоксар Сергей Гаврилов был признан виновным по уголовным статьям - "пособничество в мошенничестве" и "злоупотребление должностными полномочиями". Это уголовное дело расследовало УФСБ по Чувашии. По нему Гаврилов получил 4 года лишения свободы, "от отбывания которого он уклонился".

Сейчас дело Гаврилова о пункте весового контроля будет рассматривать Ядринский районный суд Чебоксар. К сроку, который у него уже есть, могут прибавить новый и добавить за побег.