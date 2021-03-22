На юге Кузбасса взорвалась автозаправочная станция

Последствия взрыва на автозаправочной станции ликвидировали спасатели в Новокузнецке.

Сообщение о ЧП на АЗС, расположенной рядом с гипермаркетом "Лента" на улице Транспортной, поступило сегодня в 14.32 по местному времени.

Как сообщают очевидцы, взрыв был довольно сильным. На место сразу же прибыли пожарные, а затем - сотрудники полиции.

- Пожар, который возник после взрыва, удалось ликвидировать в 14:43. К тушению привлекались в общей сложности двадцать человек и шесть единиц техники от МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кузбассу.

По данным ведомства, в результате взрыва и пожара, уничтожившего АЗС, люди не пострадали. Серьезные повреждения получил находившийся на заправке легковой автомобиль. Прокуратура начала проверку инцидента.