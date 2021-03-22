Житель Красноярска побил мировой рекорд по подтягиваниям

Красноярский спортсмен Николай Каклимов побил мировой рекорд по подтягиванию на перекладине. За шесть часов он сумел подтянуться 4098 раз. С этим результатом 59-летний красноярец уверенно обошел предыдущего рекордсмена - Яна Кареса из Чехии.

Как уточнили в пресс-службе Министерства спорта Красноярского края, выступление Каклимова фиксировалось на видеокамеру, и запись будет отправлена в Книгу рекордов Гиннесса.

- Я хорошо подготовился - за пять часов смог подтянуться 3500 раз, это больше, чем мой предыдущий шестичасовой рекорд! Самочувствие хорошее, есть небольшая усталость, но в целом я очень доволен. На каждой руке всего по одной мозоли, - приводит Минспорта слова спортсмена.

В Минспорта края уточняют, что Николаю Каклимову принадлежат также мировые рекорды в 12-часовом подтягивании (4989 раз) и в 24-часовом (7345). Кроме того, сибиряк постоянно участвует в городских и краевых соревнованиях по разным видам спорта и побеждает в них.