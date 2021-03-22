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22.03.2021 12:08
Рубрика: Общество

Жителей Кузбасса предупредили о скором пробуждении 3000 голодных медведей

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О скором окончании зимней спячки медведей предупредили жителей Кемеровской области в региональном департаменте по охране объектов животного мира. Покинув свои берлоги, более трех тысяч косолапых выйдут к людям.

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- Только что проснувшиеся медведи, как правило, голодны, поэтому любителям охоты или прогулок по лесу важно соблюдать правила предосторожности, - напомнили в департаменте. - Оказавшись в лесу, нужно стараться разговаривать и шуметь как можно громче, а при встрече с хищником не приближаться к нему, но и не убегать. Вообще не делать резких движений. А когда зверь уйдет, необходимо тоже покинуть место встречи. Если она произошла вблизи населенного пункта, следует сообщить об этом в департамент или государственному инспектору департамента на конкретной территории.

По данным учета мишек в 2020 году, в Кузбассе насчитывается 3040 особей. Максимальная численность зафиксирована в Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском районах. Там самая большая площадь лесных угодий и мест, пригодных для обитания медведей.

В спячку косолапые по осени ушли гораздо позже обычного, да и многие спали не очень крепко - из-за слишком теплой погоды и отсутствия снежного покрова. Потому вероятность столкнуться в лесу нос к носу с топтыгиным оставалась до самой зимы. Так, в начале ноября в Мариинском районе на границе с Томской областью медведь напал на 64-летнего охотника. К сожалению, без травм средней степени тяжести не обошлось.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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