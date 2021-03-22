Как придумать новый топливный элемент и победить в олимпиаде

Ученица детского технопарка "Кванториум" Дарья Кравченко (Невинномысск, Ставропольский край) стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. На турнире она представила проект собственной модели микробного топливного элемента.

Что это такое? Если простыми словами, устройство, которое позволяет добывать энергию из микроорганизмов, путем химической реакции. Такой элемент считается перспективной биотехнологией, одним из вариантов альтернативной, экологически безопасной энергетики. Все, что нужно для работы - питательная среда для бактерий, пара электродов и разделительная мембрана между камерами.

- Такие факторы как быстрый рост городов, активное развитие промышленности и сельского хозяйства с каждым годом все больше влияют на загрязнение рек и озер. Я решила разработать собственную модель микробного топливного элемента, вырабатывающего энергию на очищении сточных вод. Это поможет заметно облегчить жизнь людям. Изучив конструктивные особенности, принцип работы и типы существующих микробных элементов, я создала модель, способную вырабатывать электроэнергию микроорганизмами при очистке сточных вод, - рассказала Даша.

Свой проект школьница разрабатывала под руководством наставника Биоквантума Ирины Куликовой и учителя биологии школы №20 города Невинномысска Ирины Святохиной. В детском технопарке "Кванториум", созданном в рамках нацпроекта "Образование", Даша смогла отработать технологию на передовом оборудовании.