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22.03.2021 14:21
Рубрика: Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего в горах КБР альпиниста из Таганрога

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В результате поисковой операции на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тело погибшего туриста. Как сообщили в ГУ МЧС республики, мужчина из Таганрога, поднимавшийся в составе группы, провалился в расщелину.

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- В понедельник в 13.02 спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни в расщелине на глубине около 20 метров у водопада Азау. Сейчас тело погибшего извлечено, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сообщение о пропаже альпиниста 1983 года рождения поступило в воскресенье около 18:00, на поиски сразу отправили спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО и спасателей АО "Курорт Эльбрус". Мужчину искали до ночи, а утром возобновили спасательную операцию.

Сейчас тело погибшего спускают со склона горы, чтобы передать следственно-оперативной группе.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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