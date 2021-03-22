Спасатели нашли тело пропавшего в горах КБР альпиниста из Таганрога

В результате поисковой операции на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тело погибшего туриста. Как сообщили в ГУ МЧС республики, мужчина из Таганрога, поднимавшийся в составе группы, провалился в расщелину.

- В понедельник в 13.02 спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни в расщелине на глубине около 20 метров у водопада Азау. Сейчас тело погибшего извлечено, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сообщение о пропаже альпиниста 1983 года рождения поступило в воскресенье около 18:00, на поиски сразу отправили спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО и спасателей АО "Курорт Эльбрус". Мужчину искали до ночи, а утром возобновили спасательную операцию.

Сейчас тело погибшего спускают со склона горы, чтобы передать следственно-оперативной группе.