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Рубрика: Происшествия

В плену лавины

В Дагестане несколько сел оказались в снежной ловушке
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
В понедельник в Дагестане спасатели начали расчищать дорогу, ведущую в высокогорный Рутульский район. Снежная лавина отрезала от сообщения девять сел.

Огромный снежный ком сошел с гор поздно вечером в воскресенье. В такое время движения на автодороге практически нет, поэтому удалось избежать жертв. Но без сообщения с внешним миром остались девять небольших сел на границе с Азербайджаном, в которых проживают около четырех тысяч человек, в том числе около тысячи детей.

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Расчищать дорогу начали с утра. Как проинформировали в региональном МЧС, жители населенных пунктов не пострадали - в них имелся необходимый запас продовольствия и воды. На всякий случай мобильные бригады спасателей были готовы оказать всю необходимую помощь. Эта зима в Дагестане выдалась снежной. Ранее большая лавина сошла в Цунтинском районе, заблокировав проезд к нескольким аулам. Впрочем, ЧП удалось ликвидировать достаточно быстро.

Но не только природная стихия оставляет без сообщения дагестанские высокогорные села. В Шамильском районе водитель 40-тонного грузовика неудачно пытался проехать по мосту, несмотря на ограничение в 20 тонн. Мост под тяжестью автомобиля рухнул. Несколько тысяч человек, проживающих в отдаленных селах, оказались отрезаны от "большой земли".

Дорожникам пришлось возвести временную переправу из металлических труб. На капремонт разрушенного моста уйдет около месяца.

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