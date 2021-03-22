В Северной Осетии планируют производить 30 тысяч тонн товарной рыбы в год

В Северной Осетии в последние три года наметилась устойчивая тенденция по развитию рыбного хозяйства республики, а объемы выращиваемой рыбы выросли в 10 раз. Это открывает широкие возможности для всей отрасли.

Основная задача развития рыбоводства - это продуктивное и экологически безопасное производство рыбы. Об этом заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на недавнем совещании в правительстве республики. Он также отметил необходимость внимательного ознакомления с работой передовых предприятий России, занятых в данной отрасли, изучении стратегий, которые позволят уменьшить негативное воздействие аквакультуры на окружающую среду.

- Развитие рыбоводства позволит создать новые рабочие места и обеспечит рынок качественной, экологически чистой продукцией, - отметил глава республики.

Успешным примером развития рыбоводства является предприятие "Форель Осетии". Фермерское хозяйство специализируется на выращивании радужной форели и получении пищевой икры. Сегодня КФХ располагает необходимой инфраструктурой: бассейны, склады, цеха и инженерные коммуникации. По словам руководителя компании Хетага Каболова, рынок сбыта определен, проблем с реализацией продукции нет, у предприятия уже существуют крупные заказчики с выходом на федеральный рынок. Комментируя перспективы развития рыбохозяйственного комплекса, министр сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания Казбек Вазиев отметил, что в будущем на базе компании предполагается создать производство по выращиванию посадочного материала для дальнейшей реализации, а покупателями выступят мелкие фермерские хозяйства. Кроме того, запланировано создание гидропонной фермы в виде тепличного комплекса на базе системы очистки отходов рыбного хозяйства, что положительно скажется на экологии. На выходе получается два продукта со знаком "эко" - рыба и зелень.

Для дальнейшего развития рыбоводства как одного из перспективных направлений сельского хозяйства в Северной Осетии будет создана соответствующая программа. Для работы над ней привлечены специалисты Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. В рамках разработки проекта Министерством сельского хозяйства РСО-Алания и привлеченными специалистами готовится развернутый анализ, который даст четкое понимание, какие именно виды товарной рыбы можно выращивать в республике. Также будут детально исследованы все имеющиеся ресурсы и условия, чтобы вывести аквакультуру на качественно новый уровень. В зависимости от качественного состава воды и от ее температурного режима будут определены те породы рыб, которые могут выращиваться в тех или иных условиях.

По словам директора государственного учреждения "Управление сельского хозяйства РСО-Алания", президента ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, руководителя программы "Сельское хозяйство" при Агентстве развития РСО-Алания Игоря Кодзаева, на ХХХII съезде АККОР (Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России) были отмечены в том числе и рыбоводы республики. Это свидетельствует об активном росте развития рыбного хозяйства в Осетии.

- Несколько лет назад наша республика производила всего 360 тонн товарной рыбы в год. За несколько лет производство увеличилось в 10 раз и сейчас составляет 3 тысячи 600 тонн товарной рыбы в год, - говорит Игорь Кодзаев. - На сегодняшний день у нас около 28 рыбоводческих предприятий разного масштаба. Лидером по производству рыбы является ООО "Остров Аквакультура", которое в минувшем году произвело около двух тысяч тонн товарной рыбы.

Игорь Кодзаев также отметил, что республика ставит перед собой в будущем цель - выращивание 30 тысяч тонн товарной рыбы в год (форель и лососевые породы). Но для этого необходимы современные инструменты развития агропромышленного комплекса, в том числе, создание ассоциации компаний-производителей, работа которой станет одним из направлений программы по развитию аквакультур и позволит максимально эффективно использовать потенциал республики.